84-річна Лія Ахеджакова зізналася, що вже побоюється обговорювати політику з колегами.

Ахеджакова поплатилася за засудження війни і підтримку України / скріншот

Актрису Лію Ахеджакову, яка активно виступає проти військового вторгнення Росії в Україну, почали травити на батьківщині.

84-річна артистка зізналася, що побоюється обговорювати політику з колегами, оскільки вже стикається з негативною реакцією, пишуть росЗМІ.

"Я знаю, з ким вже не можна розмовляти. Один мій партнер Саша Берда, ми у Віктюка з ним грали і багато-багато років в "квартирі Коломбіни". Грали і в Інших виставах Віктюка, і раптом він перестав зі мною вітатися. А коли він хворів, я їздила в лікарню, говорила з лікарями, говорила, що це приголомшливий, чудовий артист, допоможіть. Він був дуже хворий. Дзвонила Саші, його доньці і раптом він перестав зі мною вітатися", - поділилася актриса.

За її словами, вона важко пережила таку реакцію колеги.

"Я кажу: "Саш, ти зі мною не вітаєшся?"І вчора, стоячи на нашій спільній сцені він мені сказав: "не буду я з тобою вітатися!". Я розплакалася. Ну він пішов, не бачив. Стала багато плакати", - продовжила Ахеджакова.

Нагадаємо, на російську актрису Лію Ахеджакову, яка неодноразово висловлювалася на підтримку України і відкрито засуджувала злочинні дії Путіна, було скоєно напад.

Також Ахеджакова прокоментувала довічне ув'язнення для російського окупанта Вадима Шишимаріна. Його визнали винним у вбивстві мирного жителя в Сумській області. Він став першим засудженим за звірства в нашій країні.

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