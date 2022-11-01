"От пощастило фіз. іноагенту!": Макаревич показав Лію Ахеджакову, яка таємно виїхала з РФ

Лія Ахеджакова зустрілася в Ізраїлі з Андрієм Макаревичем та Анатолієм Бєлим / instagram.com/i_akhedzhakova

Радянська і російська акторка Лія Ахеджакова виступає проти війни в Україні, публічно критикує військову політику Путіна і займається волонтерством на користь українського народу.

За це заслужена артистка і улюблениця багатьох поколінь стала жертвою осуду і пересудів в РФ. Незважаючи на це, Ахеджакова прийняла рішення не залишати країну-агресора, і діяти зсередини.

Однак зіткнулася з новою хвилею засудження в невдячній терористичній країні. Лію Меджидівну розкритикували за те, що вона взяла участь у виставі, яку ставили в Ізраїлі, куди втекли багато російських артистів, які незгодні з путінською політикою.

Фотографію з Ахеджаковою і російським актором Анатолієм Бєлим, який також відстоює антивоєнну позицію, на своїй сторінці в Facebook опублікував Андрій Макаревич, визнаний в РФ іноземним агентом.

Він подякував акторам за прекрасний спектакль і атмосферу, і з іронією підкреслив, що "небажані" в рашистській країні артисти розквітають там, де за вільнодумство людей не переслідують і не вбивають при загадкових обставинах.

"Дивно - я тут буваю в театрах частіше, ніж у Москві. І роботи одна краща за іншу. Нещодавно - прем'єра моновистави А. Бєлого "Я тут!", вчора - "Мій онук Веніамін" з Лією Ахеджаковою! Ось пощастило фіз. іноагенту!"- підписав знімок Макаревич.

Лія Ахеджакова зустрілася в Ізраїлі з Андрієм Макаревичем і Анатолієм Бєлим / facebook.com/makarevichav

Раніше російська акторка Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну, розказала, чому розчарувалася в російському президенті, якого підтримувала на початку його кар'єри.

Також Лії Ахеджаковій за її антивоєнну позицію запропонували дати українське громадянство - одна з українських акторок назвала її більш гідною кандидатурою, ніж багатьох українських знаменитостей, що зайняли бік ворога.

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