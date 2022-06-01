"За ставлення до війни з Україною і Путіну": на Ахеджакову напали під час вистави

на Ахеджакову напали під час вистави / instagram.com/akhedzhakova1938/

На російську актрису Лію Ахеджакову, яка неодноразово висловлювалася на підтримку України і відкрито засуджувала злочинні дії Путіна, було скоєно напад.

Як розповіла артистка на своїй сторінці в Instagram, все сталося під час вистави "Гра в Джин" в "Современнике" - на неї розпиляли перцевий балончик.

читайте такожДля РФ люди - витратний матеріал: Ахеджакова висловилася про перший вирок для росіянина в Україні"Якийсь неадекват це зробив. Вже не знаю, чим там я йому завадила. А може бути навіть і через мою позицію стосовно війни з Україною, до президента Росії Володимира Путіна, до уряду, до влади в цілому, не знаю... у будь-якому випадку, очікую від правоохоронних органів здорової реакції на подію і прийняття реальних заходів для того, щоб покарати цю людину", - повідомила Ахеджакова.

Раніше актриса Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну, розповіла, чому розчарувалася в російському президентові.

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