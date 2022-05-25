Для РФ люди - витратний матеріал: Ахеджакова висловилася про перший вирок для росіянина в Україні

Ахеджакова висловилася про перший вирок для росіянина в Україні / instagram.com/akhedzhakova1938/

Російська актриса Лія Ахеджакова, яка неодноразово висловлювалася на підтримку України і відкрито засуджувала злочинні дії Путіна, прокоментувала довічне ув'язнення російського окупанта Вадима Шишимаріна.

Його визнали винним у вбивстві мирного жителя в Сумській області. Він став першим засудженим за звірства в нашій країні.

На своїй сторінці в Instagram Ахеджакова зазначила, що за весь цей час люди дуже сильно втомилися від війни.

"Втомилися і на Заході, що є дуже поганим сигналом для України. Бомбардування вже не так широко обговорюються в ЗМІ, а вбиті цивільні стали вже правилом, а не винятком. І українцям обов'язково потрібно "утримати" своїх союзників, щоб президент Росії Володимир Путін і всі його підлеглі, причетні до розв'язаної кровопролитної війни, опинилися під трибуналом і отримали заслужені покарання", - написала вона.

читайте такожУявив себе персонажем з "Володаря кілець": окупант встромив клинок в серце українцюВійськовий окупант Вадим Шишимарін, якому немає і 22-х років, вбив просту людину, без докорів сумління, не подумавши про наслідки, моралі і людську гідність, якого у нього, схоже, немає, вважає Ахеджакова.

"Путін відправив Шишимаріна на війну в Україну, де останній вбив ні в чому неповинну людину. Тепер Вадим на довічне сяде у в'язницю, а російський "лідер" продовжить відпочивати в Кремлі, роздаючи всяким Моторолам і Пушиліним нагороди", - висловилася актриса про довічний термін Шишимаріна.

читайте також"Все одно нам хана": Ахеджакова закликала колег не мовчати про війну в УкраїніАхеджакова підкреслила, що для РФ люди - це лише витратний матеріал, що можна побачити на прикладі не тільки Шишимаріна, а й сотень інших російських солдатів.

"На жаль, для Росії люди є витратним матеріалом, що ми бачимо на прикладі засудженого на довічне ув'язнення окупанта або Медведчука, і сотень інших російських солдатів, яких Москва не хоче міняти на тих же "азовців". Кремлю хочеться показати українцям своє ставлення до них і до їх по-справжньому демократичної системи, шляхом усіляких порушень стосовно захисників Маріуполя та інших українських міст", - впевнена актриса.

Нагадаємо, 21-річний російський військовий Вадим Шишимарін, який вбив Цивільного в Сумській області, на суді попросив вибачення у дружини загиблого.

Під час слухань він заявив, що не хотів стріляти, проте через погрози старшого за званням все-таки випустив автоматну чергу в беззахисного чоловіка.

Читайте також: