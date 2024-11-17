67-річний Богдан Бенюк залишить театр заради ЗСУ: "Вже трошки починає давити"

Відомий актор розповів, що хотів би зробити для наших воїнів.

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Богдан Бенюк новини - Богдан Бенюк розповів, чому хоче піти з театру / колаж: Главред, фото: instagram.com/beniukofficial

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Чому актор хоче залишити театр

Що Бенюк планує робити одразу за першою лінією

Богдан Бенюк старший за призовний вік в Україні - акторові зараз 67 років. Проте він всерйоз замислюється над тим, щоб залишити театр, і зайнятися посильною допомогою українським захисникам.

Про це він розповів YouTube-проєкту ТСН "Наодинці". Бенюк переконаний, що війна торкнеться кожного, до того ж захист країни здається йому цілком природним, якщо мова йде про війну.

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Актор зауважив, що відчуває в собі достатньо сил і життєвої енергії, щоб допомогти - будівництвом загороджень, смачною їжею чи хоча б вчасно розказаним анекдотом для підняття бойового духу. Бездіяльність його пригнічує.

"Усі так живуть, коли рятують свою державу. Ми нікуди від цього не дінемося. Я думаю, що зараз покину театр, бо він мені вже трошки починає давити на одне місце. І буду будувати оборонні споруди, які одразу за першою лінією. Я ж іще можу щось робити? Можу. Принаймні дрова носити, їсти варити, анекдот розкажу, настрій підійму. Машиною ще можу їздити. Багато можу зробити, поки я ще можу зробити це фізично. Поки свічечка світить", - каже Богдан Бенюк.

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Хто такий Богдан Бенюк? Богдан Бенюк - український актор театру і кіно, телеведучий, Народний артист України (1996). Український політик, народний депутат України VII скликання, повідомляє Вікіпедія. Фільмографія артиста налічує понад 70 теле- та кіноробіт (з 1978 року).

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