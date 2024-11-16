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Україна в трійці лідерів на Дитячому Євробаченні-2024: хто переміг на конкурсі

Руслана Заклінська
16 листопада 2024, 22:20оновлено 16 листопада, 22:52
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Український співак Артем Котенко здобув призове місце на Євробаченні-2024.
Україна в трійці лідерів на Дитячому Євробаченні-2024: хто переміг на конкурсі
Україна увійшла до трійки лідерів на Дитячому Євробаченні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/suspilne.eurovision

Головне:

  • На Дитячому Євробаченні-2024 перемогла Грузія
  • На другому місці - Португалія
  • Україна посіла третє місце і набрала 203 бали

У суботу, 16 листопада, у фіналі "Дитячого Євробачення 2024", який відбувся у Мадриді, перемогла Грузія. Україну гідно представив 12-річний Артем Котенко з Охтирки, посівши третє місце з піснею "Hear Me Now" ("Дім").

Друге місце посіла Португалія. Національні журі присудили Україні 122 бали, що забезпечило друге місце після першого етапу голосування.

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Найвищі оцінки по 12 балів наша країна отримала від Польщі та Північної Македонії. Втім, результати голосування глядачів змістили Артема на третю сходинку з загальним результатом у 203 бали.

Артем виступав під номером 14, а його проникливий номер став одним із найемоційніших за весь вечір. Пісня, створена відомою українською співачкою та продюсеркою Світланою Тарабаровою, присвячена темі дому – місця сили, яке для багатьох українців стало символом боротьби через війну.

Дивіться виступ представника України:

Україна в трійці лідерів на Дитячому Євробаченні-2024: хто переміг на конкурсі
Виступ учасника від України на Дитячому Євробаченні / Фото: скріншот

Переможець конкурсу – Андрія Путкарадзе

Андрія Путкарадзе, який виборов перше місце, родом із Батумі. З раннього дитинства він займається музикою, співає та грає на фортепіано. Андрія є випускником популярного грузинського телевізійного конкурсу талантів RANINA, організованого телекомпанією GPB. Його зворушливий виступ у Мадриді здобув підтримку журі та глядачів, забезпечивши Грузії чергову перемогу в цьому престижному конкурсі.

Що відомо про Артема Котенка

Артем Котенко народився в Охтирці Сумської області. З раннього віку хлопець присвятив себе музиці. У трирічному віці він почав співати, а вже у чотири роки - виступати на сцені.

Мрією Артема завжди було представити Україну на цьому конкурсі. Окрім співу, Артем захоплюється танцями, грою на фортепіано та театральним мистецтвом.

Євробачення-2024 - що відомо

Як повідомляв Главред, Швейцарія офіційно оголосила, що містом-господарем конкурсу "Євробачення-2025" стане Базель. Захід відбудеться 13, 15 і 17 травня 2025 року на арені St. Jakobshalle, яка вміщує 16 тисяч глядачів.

Також відомо, що фінал українського нацвідбору на "Євробачення-2025" відбудеться 8 лютого 2025 року. Вартість проведення конкурсу складе 10,5 млн гривень.

Крім цього, Україна шукає конкурсанта для участі, заявки на Національний відбір приймаються до 10 листопада. 20 грудня будуть оголошені дев'ять фіналістів, десятого оберуть глядачі онлайн. Повний список фіналістів буде відомо 17 січня, а фінал відбору відбудеться 8 лютого 2025 року.

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