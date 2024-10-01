УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗірки
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

1+1 Україна покаже "Хазяїн 2. На своїй землі" з Богданом Бенюком в головній ролі

Анна Підгорна
1 жовтня 2024, 15:34
21
Скоро глядачі побачать премʼєру телевізійного фільму - переосмислення класики української літератури.
Богдан Бенюк, Віктор Жданов, Ольга Сумська
Хазяїн 2. На своїй землі - 1+1 Україна готує до показу прем'єру / колаж: Главред, фото: Прес-служба

13 жовтня о 23:00 на 1+1 Україна відбудеться премʼєра телевізійного фільму "Хазяїн 2. На своїй землі". Глядачі знову побачать Богдана Бенюка в образі харизматичного і вольового Терентія Пузиря, який стикається з найважчим випробуванням у своєму житті.

Відмовившись виїжджати з рідного села на тлі загрози повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, бізнесмен Терентій Пузир опиняється під окупацією. Коли росіяни перетворюють його агрофірму на свою військову базу, а терор щодо його односельців набирає шалених обертів, він постає перед складним вибором – пристосовуватися в надії на власне виживання чи діяти заради порятунку всієї громади.

На одному знімальному майданчику знову зустрілись Богдан Бенюк, Віктор Жданов, Ольга Сумська. Також в продовженні історії про Терентія Пузиря глядачі побачать молодих українських акторів - Валентину Сергеєву, Катерину Алексєєву, Іллю Пономаренка.

відео дня

"Хазяїн 2. На своїй землі" – це історія про мужність, силу духу та незламність українців, про боротьбу за свободу і право жити на своїй землі.

"24 лютого 2022 року абсолютно кардинально змінило всіх нас. На захист нашої Батьківщини стали не тільки Збройні Сили України, а і ті, хто працює на нашій українській землі. І не має значення, це — тракторист чи власник агрофірми. Наш Хазяїн постає перед вибором, коли весь його світ окуповують ра**исти. Які перетворення переживає Терентій Пузир? Я думаю, Карпенко-Карий точно хотів би побачити свого персонажа в умовах боротьби за свободу і незалежність нашої рідної землі", - ділиться виконавець головної ролі Богдан Бенюк.

Нагадаємо, в 2021 році знімалась перша частина "Хазяїна" - сучасна українська класика на новий лад. Стрічка створювалась за мотивами однойменної соціальної комедії класика української літератури Івана Карпенка-Карого та представляла особливий погляд на вічний конфлікт – взаємостосунки батьків і дітей. У другій частині доля персонажа Терентія Пузиря матиме розвиток та покаже нові карколомні перетворення.

Над виробництвом телевізійного фільму працювала "Основа Фільм Продакшн". Проєкт реалізуовано за підтримки USAID.

Автори сценарію - Тарас Антипович, Валентина Руденко, Тарас Ткаченко. Режисери - Тарас Ткаченко та Заза Буадзе. Продюсери - Вікторія Горенштейн та Тетяна Куц.

Премʼєру "Хазяїна 2. На своїй землі" глядачі побачать 13 жовтня о 23:00 на телеканалі 1+1 Україна та на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ як ексклюзивного диджитал-транслятора цього телевізійного фільму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Богдан Бенюк Телеканал 1+1 новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Новий генсек НАТО розкрив втрати армії РФ у війні з Україною

Новий генсек НАТО розкрив втрати армії РФ у війні з Україною

17:59 Україна
Байден може просунути заявку України на членство в НАТО, однак є нюанс - FT

Байден може просунути заявку України на членство в НАТО, однак є нюанс - FT

17:41 Світ
Заморозки сунуть на Україну: які області чекає 0 на градуснику

Заморозки сунуть на Україну: які області чекає 0 на градуснику

16:53 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря 15543

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря

Сніг і мінусова погода: Україну атакує сильне похолодання 7449

Сніг і "мінусова" погода: Україну атакує сильне похолодання

Зеленський після відвідин США зробив загадкову заяву 5544

Зеленський після відвідин США зробив загадкову заяву

Тільки гостроокий геній побачить дивну квітку : на загадку дається всього 8 секунд 3374

Тільки гостроокий геній побачить "дивну квітку": на загадку дається всього 8 секунд

Останні новини

17:59

Новий генсек НАТО розкрив втрати армії РФ у війні з Україною

17:46

Чому в "хрущовках" в СРСР встановлювали двоє вхідних дверей: несподівана відповідь

17:41

Байден може просунути заявку України на членство в НАТО, однак є нюанс - FT

17:30

Кого не можна пускати в дім 2 жовтня: люди, які принесуть проблеми

17:28

Під загрозою міста-мільйонники: розкрито найгірший сценарій тривалих відключень

Україні загрожує блекаут на 3-5 днів у разі відключення бодай однієї АЕС - ХарченкоУкраїні загрожує блекаут на 3-5 днів у разі відключення бодай однієї АЕС - Харченко
16:53

Заморозки сунуть на Україну: які області чекає 0 на градуснику

16:49

У холодну пору - до 16 годин без світла: якою ситуація з відключеннями буде взимку - прогноз

16:47

"Книжкова країна" зібрала понад 73 000 гостей: фестиваль побив власний рекорд відвідуваності новини компанії

16:45

"Компроміси" щодо територій України: у МЗС жорстко відповіли на чутки

Реклама
16:43

Тест на тип характеру: хто ви насправді - начальник чи виконавець

16:43

У Міноборони почались звільнення: в ОП розкрили два головних завдання

16:32

Водіям на замітку: що означає дорожній знак із двома молотками

15:42

Знищення українських ГЕС: Харченко відповів, що відбудеться із генерацією взимку

15:39

Десантники ЗСУ розгромили колону "елітних" військ РФ: знищено десятки росіянВідео

15:35

Яка червона крапка більша: тільки геній дасть правильну відповідь за 5 секунд

15:34

1+1 Україна покаже "Хазяїн 2. На своїй землі" з Богданом Бенюком в головній ролі

15:31

Без участі ТЦК: Кабмін дав "зелене світло" командирам самим призивати добровольців

15:28

На посвідченнях водія почали ставити дивний код: що означає число "78"

15:26

Вапняний наліт зникне назавжди: засіб, який відчистить унітаз до блиску

15:00

"Командування доручило мені": Козловський розкрив нове місце служби та обов'язкиВідео

Реклама
14:53

Церковне свято 2 жовтня: що заборонено робити у день святого Кипріяна

14:52

До використання чи після: коли краще мити душ розповіли експерти

14:51

Порошенко похвалився доходами до Дня Захисників: лише за місяць заробив понад мільярд та показав декларацію

14:40

Коржі тануть у роті: простий рецепт дивовижного "Медовика" - неймовірно ніжнийВідео

14:33

Підвищення максимальних цін на електроенергію: коли та чого чекати українцям

14:26

Уперше за два роки війни: Шольц вирішив відновити переговори з Путіним – ЗМІ

14:21

Невідомий Поплавський у фільмі "Персона"Відео актуально

14:20

Ціни на цигарки суттєво зміняться: подробиці

14:14

"Планую збивати "Шахеди": відомий шоумен вступив до добровільного підрозділуВідео

13:49

Хто кому має дати дорогу: цікава задача з ПДР для водіївВідео

13:45

Гороскоп на завтра 2 жовтня: Терезам - великий успіх, Близнюкам - здійснення бажаного

13:42

"Не стало о 10 ранку": у Росії помер автор хіта "Ягода малина" - причина

13:35

Світла може не бути по 3-4 дні, якщо Росія "виб'є" хоч одну АЕС - експерт

13:27

Вікна здивують оновленим краєвидом: як почистити москітні сітки від комах

12:53

"Велика помилка Захура": чому Камалія розлучилася з чоловіком після 20 років шлюбу

12:45

"Занадто обережний": Байден може дозволити Києву бити вглиб РФ після виборів - WP

12:38

РФ скинула шість бомб на Запоріжжя: влучила по багатоповерхівці, є жертва та пораненіФотоВідео

12:37

Бої вже у межах міста: голова ОВА розповів про важку ситуацію у Вугледарі

12:14

РФ вдарила по зупинці в центрі Херсона: 6 людей загинули, ще 6 постраждали

12:01

Якщо опалення ще не увімкнули: 5 способів зігріти домівку без обігрівача

Реклама
12:00

Рютте вступив на посаду генсека НАТО і зробив гучну заяву щодо України

11:33

На Україну чекають найтемніші часи: у Financial Times озвучили похмурий прогноз

11:29

Китайський гороскоп на завтра 2 жовтня: Кроликам - криза, Мавпам - радісні новини

11:17

На межі блекауту: РФ атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення ЗАЕС

10:49

Вже не Покровськ: РФ кинула цілий армійський корпус на одне українське місто

10:46

У грабіжників немає шансів: 11 секретних місць, де можна сховати цінні речі

10:26

Назвали Стефанією: дружина Нікіти Преснякова показалася з новонародженою дівчинкою

10:25

РФ накрила артвогнем центральний ринок Херсона: багато загиблих і поранених

10:07

Що може зірвати здатність РФ продовжувати війну: "цікаві" висновки ISW

09:45

Кадрові зміни в Міноборони: Умеров повідомив про звільнення 4 своїх заступників

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти