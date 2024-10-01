1+1 Україна покаже "Хазяїн 2. На своїй землі" з Богданом Бенюком в головній ролі

Скоро глядачі побачать премʼєру телевізійного фільму - переосмислення класики української літератури.

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Хазяїн 2. На своїй землі - 1+1 Україна готує до показу прем'єру / колаж: Главред, фото: Прес-служба

13 жовтня о 23:00 на 1+1 Україна відбудеться премʼєра телевізійного фільму "Хазяїн 2. На своїй землі". Глядачі знову побачать Богдана Бенюка в образі харизматичного і вольового Терентія Пузиря, який стикається з найважчим випробуванням у своєму житті.

Відмовившись виїжджати з рідного села на тлі загрози повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, бізнесмен Терентій Пузир опиняється під окупацією. Коли росіяни перетворюють його агрофірму на свою військову базу, а терор щодо його односельців набирає шалених обертів, він постає перед складним вибором – пристосовуватися в надії на власне виживання чи діяти заради порятунку всієї громади.

На одному знімальному майданчику знову зустрілись Богдан Бенюк, Віктор Жданов, Ольга Сумська. Також в продовженні історії про Терентія Пузиря глядачі побачать молодих українських акторів - Валентину Сергеєву, Катерину Алексєєву, Іллю Пономаренка.

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"Хазяїн 2. На своїй землі" – це історія про мужність, силу духу та незламність українців, про боротьбу за свободу і право жити на своїй землі.

"24 лютого 2022 року абсолютно кардинально змінило всіх нас. На захист нашої Батьківщини стали не тільки Збройні Сили України, а і ті, хто працює на нашій українській землі. І не має значення, це — тракторист чи власник агрофірми. Наш Хазяїн постає перед вибором, коли весь його світ окуповують ра**исти. Які перетворення переживає Терентій Пузир? Я думаю, Карпенко-Карий точно хотів би побачити свого персонажа в умовах боротьби за свободу і незалежність нашої рідної землі", - ділиться виконавець головної ролі Богдан Бенюк.

Нагадаємо, в 2021 році знімалась перша частина "Хазяїна" - сучасна українська класика на новий лад. Стрічка створювалась за мотивами однойменної соціальної комедії класика української літератури Івана Карпенка-Карого та представляла особливий погляд на вічний конфлікт – взаємостосунки батьків і дітей. У другій частині доля персонажа Терентія Пузиря матиме розвиток та покаже нові карколомні перетворення.

Над виробництвом телевізійного фільму працювала "Основа Фільм Продакшн". Проєкт реалізуовано за підтримки USAID.

Автори сценарію - Тарас Антипович, Валентина Руденко, Тарас Ткаченко. Режисери - Тарас Ткаченко та Заза Буадзе. Продюсери - Вікторія Горенштейн та Тетяна Куц.

Премʼєру "Хазяїна 2. На своїй землі" глядачі побачать 13 жовтня о 23:00 на телеканалі 1+1 Україна та на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ як ексклюзивного диджитал-транслятора цього телевізійного фільму.

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