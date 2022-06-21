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59-річного Джонні Деппа не впізнали під час концерту - актор сильно змінився

21 червня 2022, 03:45

Метаморфоза виявилася настільки несподіваною, що навіть найвідданіші фанати насилу можуть вирішити, чи залишився актор таким же гарним.

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Джонні Депп поголив бороду і вуса - як зараз виглядає актор / Колаж

59-річний актор, музикант і режисер Джонні Депп кардинально змінив імідж, чим чимало здивував своїх шанувальників. Останні кілька років артист ходив з рослинністю на обличчі - ролі змінювалися, а впізнаваний стиль залишався.

Проте нещодавно, на Хельсінкському блюзовому фестивалі, "капітан Джек Горобець" вийшов на сцену гладко поголеним. Британські видання зазначають - публіка далеко не відразу зрозуміла, хто виступає перед ними.

Депп в дуеті з британським гітаристом Джеффом Беком виконав кілька пісень власного твору, а також на відомі рок-хіти. На сцену зірка Чарлі і шоколадної фабрики вийшов у своєму улюбленому бохо-стилі: у білій сорочці з недбало закоченими вище ліктя рукавами, чорній жилетці, темних джинсах, бандані в горошок, поверх якої надіта кепка, і з незліченною кількістю прикрас, фенечок і амулетів.

У мережі "оновлена" зовнішність актора викликала гарячі суперечки: деякі фанати стверджують, що без рослинності на обличчі Депп став виглядати більш свіжо і молодо, інші ж заявляють, що борода і вуса приховували справжній вік артиста, і тепер "Едвард Руки-Ножиці" не гарячий загадковий красень, а звичайний чоловік середніх років без родзинки.

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Раніше колишня дружина Деппа, актриса Ембер Херд була визнана судом винною в наклепі, який спричинив наслідки для життя та кар'єри Джонні. За свій злочин вона зобов'язана виплатити великий штраф.

Пізніше стали відомі умови, за яких Джонні Депп готовий "пробачити" своїй колишній дружині Ембер Херд багатомільйонну компенсацію в якості відшкодування збитку.

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