Джонні Депп врятував Кортні Лав від передозування наркотиками / Колаж

Американська акторка, музикант і вдова лідера групи Nirvana Курта Кобейна Кортні Лав заступилася за актора Джонні Деппа, який зараз проходить через важкий судовий процес.

Лав у відеозверненні, яке опублікували The Mirror, відгукнулася про актора, як про чуйну, небайдужу людину, яка зіграла знакову роль в її житті та житті її дочки.

Так, незабаром після самогубства Курта Кобейна, у його вдови сталося передозування наркотиками. На щастя, Депп опинився поруч.

"Мені не хочеться публічного засудження, але я повинна сказати. Джонні був тією людиною, яка зробила мені штучне дихання в 1995 році, коли у мене трапилася передозування біля клубу The Viper Room", - розповіла Кортні Лав. При цьому вона зазначає - вони не були друзями. Вони навіть не були добре знайомі.

Тим не менш, Депп написав листа зі словами підтримки доньці Кобейна Френсіс, а пізніше, коли дівчинка підросла, надсилав за нею лімузин, який віз її та її друзів на прем'єри Піратів Карибського моря.

"Джонні дійсно не знав мене близько, він просто хотів допомогти. Він робив це купу разів. У Френсіс навіть було іменне місце в кінозалі. Я ніколи не дивилася ці фільми про піратів, але їй вони сподобалися. Одного разу, коли їй було 13 років, вона мені сказала: "Мамо, він врятував мені життя", - згадує артистка.

Втім, Лав не засуджує і Херд, незважаючи на те, що її останні звинувачення на адресу Деппа, починають сипатися, як картковий будиночок.

"Єдиний важливий висновок з того, що було опубліковано, полягає в тому, що ми всі повинні перестати "розважатися зловтіхою" і проявити щире співчуття до обох сторін", - підкреслила Кортні.

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