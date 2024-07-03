Кохання без приворотного зілля: у зірки "Гаррі Поттера" Емми Вотсон новий роман

34-річну акторку заскочили під час короткого побачення із загадковим брюнетом.

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Емма Вотсон новини - Емма Вотсон закрутила новий роман / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британська акторка і модель Емма Вотсон у травні минулого року завершила тривалий роман із Брендном Гріном - сином багатого підприємця в індустрії моди. Відтоді артистка заглибилася в навчання. Вона отримує ступінь магістра в престижному оксфордському університеті.

Але в Оксфорд її тепер ваблять не тільки академічні успіхи. Днями Вотсон застукали папараці за поцілунками із загадковим молодим чоловіком.

Про це повідомляє видання The Sun. У кадрі Емма виглядала абсолютно закоханою, поки її обранець ніжно гладив її по щоці.

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"Вона виглядала неймовірно щасливою, немов їй не було ніякого діла до всього на світі. Вони були неймовірно близькі - здавалося, їм було все одно, хто на них дивиться. Вони дивилися тільки один на одного", - повідомляють виданню очевидці.

У Емми Вотсон було кілька гучних романів - з регбістом Меттом Дженні, актором Кордом Оверстрітом, бізнесменом Лео Робінтоном тощо. Їй навіть приписували стосунки з принцом Гаррі, але зірка цей зв'язок категорично заперечує.

У Емми Уотсон новий бойфренд



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Хто така Емма Вотсон? Емма Вотсон - британська акторка, модель, громадська діячка. Світову славу здобула в дитячому віці завдяки виконанню ролі Герміони Грейнджер у фільмах про Гаррі Поттера. Є послом доброї волі ООН-жінки, займається боротьбою за рівність статей. Була обличчям косметичного бренду Lancôme, співпрацювала з дизайнеркою Вів'єн Вествуд і британським будинком моди Burberry. Найвідоміші кінороботи: фільми про Гаррі Поттера, "Балетні туфельки", "Переваги скромників", "Елітне суспільство", "Маленькі жінки".

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Раніше 21-річна дочка Біла Гейтса підтвердила роман з онуком легендарного музиканта. Фібі з'явилася на свій випускний із престижного університету в компанії спадкоємця іменитого сімейства.

Також стало відомо, що у зірки "Щоденника пам'яті", 94-річної акторки Джини Роулендс, діагностували хворобу Альцгеймера. Про це пресі повідомив син артистки.

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