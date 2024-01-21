16-річний син Марічки Падалко зібрався служити в ЗСУ

Падалко та її чоловік-військовий переконують хлопця, що приймати таке серйозне рішення ще занадто рано.

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Син Марічки Падалко і Єгора Соболєва хоче служити в ЗСУ / колаж: Главред, фото : instagram.com/marichkapadalko

Українська журналістка і ведуча телеканалу 1+1 Марічка Падалко - дружина офіцера. Її чоловік, громадський діяч і журналіст Єгор Соболєв, захищає Україну в лавах ЗСУ з перших днів повномасштабної війни. До нього на фронті мріє приєднається і син - 16-річний Михайло.

Про це Падалко розповіла в інтерв'ю для "Голосного подкасту". Вона зізналася, що хлопець, який зараз навчається в 11 класі, з нетерпінням чекає свого 18-річчя щоб вступити до ЗСУ. Це рішення Михайло прийняв ще на початку повномасштабного вторгнення, і був категорично проти того, щоб виїжджати за кордон. Тоді йому було 15. Батьки наполягають, щоб він почекав з вибором.

"Він хотів тут усе це переживати. Хотів бути в країні, коли війна, тому що він хлопець. Звичайно, у нас не стоїть питання його кудись вивозити. У нас зараз стоїть питання в тому, щоб його переконати, що воювати у 18 років, це ще рано", - зізнається ведуча.

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Тому питання про те, коли Міша піде в ЗСУ, винесено на сімейні дебати. Поки хлопець розглядає пропозицію матері почекати до 21 року. "Десь півроку тому було безумовно, що у 18… Потім я дізналася, але ще хочу це перевірити, чи справді так, що до 21 потрібен дозвіл від батьків. Тому в переговорах мені вдалося посунути це до 21", - зізнається ведуча.

Єгор Соболєв наполягає, щоб син отримав освіту, так як переконаний, що війна стає більш технологічною, і для того, щоб бути ефективним на фронті, він повинен отримати специфічні знання.

"У багатьох батьків мотивація, щоб наші діти не воювали. І в цьому є сенс", - підсумувала Падалко.

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