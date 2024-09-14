16 тисяч калорій на день: помер гігантський бодібілдер із Білорусі

Відомо, що бодібілдер виконував жим лежачи на 272 кг, а присідання і станову тягу - на 317 кг.

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Бодібілдер з'їдав тисячі калорій на день / Колаж Главред, фото instagram.com/supersportguru

11 вересня стало відомо про те, що помер бодібілдер Ілля Єфімчук, який називав себе Големом. Спортсмену було всього 36.

Як пише сайт Daily Star, блогер вів свій щоденник на YouTube, де показував свій денний раціон. Так, в одному з відео, він одного разу вирушив до турецького ресторану і замовив цілий стіл їжі, йому принесли і яйця з суджуком, і коржик, і сирну нарізку з фруктами і горіхами, і салати, і десерт.

Також він показував відео з японського ресторану, де він з'їв цілий човен суші та додаткові порції морепродуктів, а також кілька кілограмів м'яса та бутерброди з ікрою.

відео дня

Чоловік був ще молодий / Фото instagram.com/supersportguru

Також він показував, як проходять його тренування. Вага, яку брав спортсмен, вражала обивателів. Відомо, що бодібілдер виконував жим лежачи на 272 кг, а присідання і станову тягу - на 317 кг. При цьому важив він близько 160 кг.

Бодібілдер був величезних розмірів / Фото instagram.com/supersportguru

6 вересня в Іллі вдома стався серцевий напад. Його дружина Анна робила масаж серця, поки чекала на швидку допомогу. Його доставили в лікарню, але, попри всі зусилля, врятувати його не вдалося. Офіційно про його смерть оголосили 11 вересня.

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