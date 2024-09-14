УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Помер відомий український фольклорист

Олена Кюпелі
14 вересня 2024, 14:39
192
Чоловікові на момент смерті було 88 років.
В Україні помер відомий літературознавець
В Україні помер відомий літературознавець / Колаж Главред, фото Facebook

Стало відомо про те, що на 88 році життя помер уродженець Пряшівщини, фольклорист і українознавець Микола Мушинка, якого називали найвідомішим українцем Словаччини.

Як пише Обозреватель, протягом довгої кар'єри він досліджував народну творчість рідної землі та Волині. Як стало відомо, завдяки копіткій праці літературознавця, науковцям вдалося отримати доступ до історично важливих архівних документів.

Хто такий Микола Мушинка

Микола Мушинка народився 20 лютого 1936 року в селі Курів на Пряшівщині. Вищу освіту здобув у Карловому університеті в Празі, після чого працював у кабінеті україністики Кошицького університету. У ті часи зблизився з відомими дисидентами: Іваном Дзюбою, Іваном Світличним та Михайлом Коцюбинським, які безпосередньо вплинули на його погляди.

відео дня

"У Курові наша хата була місцем збору сусідів: жінки вечорами пряли, співали, я ж при гасовій лампі уроки робив. І попросили якось мене: "Почитай нам, Миколо, що тебе в тому Пряшеві вчать". Ну я й почитав їм "Євгенія Онєгіна". Не зрозуміли. Читаю Некрасова - нічого. А потім почитав "Катерину" Шевченка - і всі почали плакати. Наступного дня більше людей прийшло. Я почитав їм "Наймичку", ще дещо. Плакали знову. А я подумав: то який же я "росіянин", коли моя мама тієї мови не розуміє, а при Шевченку плаче?" - говорив літературознавець.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Російська ведуча Лєра Кудрявцева, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, ридаючи, повідомила про горе в родині.

Нагадаємо, Масляков помер у неділю, 8 вересня. Він вів програму "КВН" із 1964 року і залишив свою посаду лише у квітні цього року. Тоді повідомлялося, що він дуже хворий і має неоперабельну пухлину в легенях, яку знайшли 2022 року після перенесеного ковіду.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Путіну загрожує подвійний удар, через дві країни він не наважиться на ядерку - РНБО

Путіну загрожує подвійний удар, через дві країни він не наважиться на ядерку - РНБО

15:29 Політика
У росіян десятки "двохсотих": на Курщині розгромили частини "елітних" військ РФ

У росіян десятки "двохсотих": на Курщині розгромили частини "елітних" військ РФ

15:16 Світ
Наші – вдома: 103 воїнів вдалося повернути в Україну, серед звільнених є азовці

Наші – вдома: 103 воїнів вдалося повернути в Україну, серед звільнених є азовці

14:38 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Любов померла : Ольга Сумська розповіла про розлучення з чоловіком 65170

"Любов померла": Ольга Сумська розповіла про розлучення з чоловіком

Такого шторму вже давно не було: які регіони накриють грозові зливи з потужним вітром 24696

Такого шторму вже давно не було: які регіони накриють грозові зливи з потужним вітром

Гороскоп на завтра 15 вересня: Стрільцям - важлива подія, Терезам - захоплюючий день 13036

Гороскоп на завтра 15 вересня: Стрільцям - важлива подія, Терезам - захоплюючий день

Суворо заборонено: чому не можна кидати пельмені в окріп - причина здивує 11348

Суворо заборонено: чому не можна кидати пельмені в окріп - причина здивує

Останні новини

16:55

ЗСУ тримають росіян "лоб у лоб": ситуація в Покровську знову ускладнилась - ЗСУ

16:25

Другий міст за два дні: росіяни зруйнували шляхопровід "Східний" у Покровську - МВА

16:13

MELOVİN послав п'яну жінку просто під час концерту

16:12

У Шольца заговорили про переговори між Україною та РФ: що пропонує Берлін

15:57

СБУ затримала всіх паліїв військових авто: покарання не уникнути - експерт

Чи зможе Україна перемогти Росію: Фесенко – про те, як вибори в США вплинуть на результат війниЧи зможе Україна перемогти Росію: Фесенко – про те, як вибори в США вплинуть на результат війни
15:36

8 порад, як уникнути натирання взуття: ніжки будуть "літати"

15:29

Путіну загрожує подвійний удар, через дві країни він не наважиться на ядерку - РНБО

15:16

У росіян десятки "двохсотих": на Курщині розгромили частини "елітних" військ РФВідео

14:48

Овочі дешевшати не будуть: українцям дали невтішний прогноз щодо цін

Реклама
14:39

Помер відомий український фольклорист

14:38

У саду буде маленька Голландія: коли і як правильно садити тюльпаниВідео

14:38

Наші – вдома: 103 воїнів вдалося повернути в Україну, серед звільнених є азовці

14:24

Шольц різко оголосив про позицію Німеччини щодо постачання Україні Taurus

14:06

Британська розвідка показала знищені мости в Курській областіФото

13:42

ЗСУ знову прорвались на Курщині: тисячі росіян під загрозою оточення - Forbes

13:37

Удари зброєю Заходу вглиб РФ: у Зеленського відповіли на погрози Путіна

13:14

Що не можна робити з полуницею у вересні: одна дія знищить урожай

13:11

Прикинувся водієм: журналістка повністю викрила блогера ВолошинаВідео

12:51

Навіщо водії поливають лобове скло авто мінеральною водою: неочікувана хитрість

12:49

"Я б з задоволенням": Усик зізнався, що хоче отримати в Кабміні посаду міністра

Реклама
12:22

Путін може застосувати ядерну зброю в Росії: у Reuters розкрили плани Кремля

12:03

Постарілий Жигунов сильно здав після смерті Заворотнюк

11:53

Навіщо на бачку унітазу аж дві кнопки: неординарна розгадка здивує

11:52

Окупанти атакували енергообʼєкт в одній із областей України: що відомо

11:32

Місячне затемнення 18 вересня 2024: Стрільцям - переїзд, Рибам - зміни, Овнам - зціленняВідео

11:04

ЗСУ просунулися вперед у ще одному районі Курської області: деталі від ISW

10:44

Режим Путіна може отримати більше зброї від КНДР: ЗМІ розкрили подробиці

10:11

"Він розуміє, як важко вижити": Зеленський про відверту розмову з Трампом

09:40

У Путіна є два варіанти "відповіді" на далекобійні удари ЗСУ: у США дізналися деталі

09:18

Без офіційних оголошень: США і Британія дозволили Україні бити по РФ - Guardian

09:15

Що приготувати з гарбуза: смачні рецепти на сніданок, обід або вечерю

08:42

РФ атакувала Україну понад 70 "шахедами": Зеленський зробив заяву

08:35

Використання західної зброї для ударів по РФ: Байден різко відповів Путіну

08:10

Чому насправді Путін влаштовує істерику через дозвіл на удари по РФПогляд

07:46

Повномасштабний контрнаступ РФ у Курській області ще не почався - ISW

07:05

Відшукати парасольку за 8 секунд зможе лише геній: загадка для людей із "зором орла"

06:10

Мирні плани від Берліна: що варто знатиПогляд

05:58

Гороскоп на завтра 15 вересня: Стрільцям - важлива подія, Терезам - захоплюючий день

05:50

Ребус для тих, у кого зір, як у орла: треба за 15 секунд знайти каблучку

05:27

Суворо заборонено: чому не можна кидати пельмені в окріп - причина здивуєВідео

Реклама
04:37

"Червоні лінії" Кремля на друзки: ЗСУ зруйнували побоювання США операцією на Курщині

04:00

Як позбутись плодових мушок та до чого тут каналізація: неочікувана порада

03:00

За Уралом організувалися сили спротиву: чи призведуть вони до розвалу РФ

02:41

Як приготувати домашній засіб для миття овочів: потрібні лише три інгредієнти

01:30

На Курщині ЗСУ виходять на нові рубежі: росіян беруть у "мішок" – експерт

00:31

РФ вивела 4 кораблі з "Калібрами" в Чорне море, в небі - БпЛА: є загроза ударів

13 вересня, п'ятниця
23:39

Оборону РФ прорвали за 30 км від Курської дуги: у ЗМІ сказали, чому ЗСУ зупинилися

23:33

У родині путіністки Кудрявцевої сталося горе

23:09

Дочка телеведучого не пішла на екскурсію російською мовоюВідео

22:35

"Боже мій": Клара Новікова вийшла на зв'язок і приголомшила заявою

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти