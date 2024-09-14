Помер відомий український фольклорист

Чоловікові на момент смерті було 88 років.

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В Україні помер відомий літературознавець / Колаж Главред, фото Facebook

Стало відомо про те, що на 88 році життя помер уродженець Пряшівщини, фольклорист і українознавець Микола Мушинка, якого називали найвідомішим українцем Словаччини.

Як пише Обозреватель, протягом довгої кар'єри він досліджував народну творчість рідної землі та Волині. Як стало відомо, завдяки копіткій праці літературознавця, науковцям вдалося отримати доступ до історично важливих архівних документів.

Хто такий Микола Мушинка Микола Мушинка народився 20 лютого 1936 року в селі Курів на Пряшівщині. Вищу освіту здобув у Карловому університеті в Празі, після чого працював у кабінеті україністики Кошицького університету. У ті часи зблизився з відомими дисидентами: Іваном Дзюбою, Іваном Світличним та Михайлом Коцюбинським, які безпосередньо вплинули на його погляди. відео дня

"У Курові наша хата була місцем збору сусідів: жінки вечорами пряли, співали, я ж при гасовій лампі уроки робив. І попросили якось мене: "Почитай нам, Миколо, що тебе в тому Пряшеві вчать". Ну я й почитав їм "Євгенія Онєгіна". Не зрозуміли. Читаю Некрасова - нічого. А потім почитав "Катерину" Шевченка - і всі почали плакати. Наступного дня більше людей прийшло. Я почитав їм "Наймичку", ще дещо. Плакали знову. А я подумав: то який же я "росіянин", коли моя мама тієї мови не розуміє, а при Шевченку плаче?" - говорив літературознавець.

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