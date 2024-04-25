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Неоперабельна пухлина: КВКшник Масляков більше не вестиме програму

Олена Кюпелі
25 квітня 2024, 10:59
Олександра Маслякова замінить інший російський комедійний актор.
Путініст Масляков лікується від онкології
Путініст Масляков лікується від онкології / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Mash

Путініст і беззмінний ведучий російського комедійного шоу КВК Олександр Масляков відходить від роботи в КВК через неоперабельну пухлину в легенях.

Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Mash, пухлину у ведучого знайшли 2022 року після перенесеного ковіду.

За даними каналу, весь цей час за 82-річним ведучим спостерігають лікарі, він проходить підтримуюче лікування. "Але зараз скарг на здоров'я стало більше", - додає медіа.

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У ЗМІ вже розлетілася інформація, що на зміну Маслякову-старшому приходить інший комедіант - Дмитро Хрустальов. Однак син пропутінського ведучого цю інформацію спростовує. За його словами, йдеться про тимчасову заміну.

Хто такий Олександр Масляков

Олександр Масляков - радянський і російський телеведучий; заслужений діяч мистецтв Росії, народний артист Чеченської Республіки (2017). Повний кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною".

Повністю підтримує війну в Україні та президента-терориста Путіна.

Олександр Масляков старший - багаторічний ведучий російського "Клубу веселих і кмітливих" публічно підтримує президента терористичної Росії. Він багато років поспіль був його довіреною особою на виборах.

Молодший Масляков своєю чергою 2023 року приїхав на окуповану Донеччину і виступав перед так званими "ветеранами СВО". Серед міст, де були концерти, був зруйнований російською армією Маріуполь.

Попри вище зазначене обидва росіянина досі не перебувають під санкціями, пише УНН.

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Нагадаємо, раніше Селін Діон розповіла про свою боротьбу в новому інтерв'ю Vogue France: вона виглядала яскравою, демонструючи образ без бюстгальтера для однієї з двох обкладинок у травні 2024 року. 56-річна співачка позувала топлес під білою сорочкою на ґудзиках від Balenciaga на першій версії обкладинки, прикриваючи груди однією рукою, скрививши губи і піднявши іншу руку вгору.

Раніше також український телеведучий і комік Сергій Середа зробив несподівану заяву. А саме, він розкрив в інтерв'ю Славі Дьоміну, хто із зірок російського шоу бізнесу має нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

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