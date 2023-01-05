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У Росії зникла безвісти Валюха зі "Сватів" Тетяна Кравченко

5 січня 2023, 17:16
Вона не прийшла на виставу, у якій мала грати. Колеги і знайомі досі ніяк не можуть з нею зв’язатися.
Актриса Татьяна Кравченко
У Росії зникла безвісти акторка Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху у серіалі "Свати"/ Instagram

У РФ зникла безвісти скандальна російська акторка Тетяна Кравченко, яка найбільш відома своєю роллю Валюхи у серіалі "Свати".

Акторка у середу, 4 січня, повинна була зіграти у виставі в Санкт-Петербурзі, проте в театр так і не з’явилася. Про цю ситуацію розповів в Instagram її колега Стас Садальський, який також грає у цій виставі.

"Ранок подарував форс-мажор у вигляді Кравченко, яка не приїхала на виставу. Усі спроби зв'язатися з Тетяною виявилися марними. Від пропозиції зламати двері її квартири відмовилися, ситуацію це вже не врятувало б – літаки з Москви до Пітера не літають так швидко", – написав Садальський.

Він натякнув, що в акторки є проблеми з алкоголем.

З того часу, як Кравченко не з’явилася на виставу, з нею ніхто досі не зміг зв’язатися. І сама вона на зв'язок також не виходила.

Нагадаємо, Тетяна Кравченко, яка народилася у Донецьку, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну мовчить про війну. При цьому вона спокійно продовжує жити і працювати у країні-агресорці Росії.

З 2015 року акторці був заборонений в’їзд до України через підтримку незаконної анексії Росією Криму та окупації Донбасу.

Раніше російський режисер Едуард Радзюкевич заявив, що виконавиця ролі Валентини Бутько в серіалі "Свати" Тетяна Кравченко нібито підтримала Росію в звірячому нападі на Україну.

Нагадаємо, Валюха зі "Сватів" образила українську акторку і також зірку цього серіалу Анну Кошмал. Вона назвала її "підлою" і сказала, нібито Кошмал "повинна бути їй вдячна за спільну роботу і банальну людську ввічливість".

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Кравченко Свати
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