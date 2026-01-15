Дрони на Київ vs розпакування: Каменських здивувала своїм вчинком

Коротко:
- Що влаштувала Каменських
- Чому обурилися підписники
Відома українська співачка Настя Каменських, яка після мовного скандалу переїхала жити за кордон, здивувала своїм вчинком.
У дні і ночі, коли Україну атакують ворожі російські дрони, усміхнена Каменських розпакувала свої дорогі покупки від відомих брендів.
Відповідним відео вона поділилася на своїй сторінці в ТікТок.
Звичайно, таке відео не могло не викликати хвилю обурення серед її підписників.
"Офігенно тобі! А у нас в Києві блекаути по кілька діб і не у всіх військових є зимовий одяг!", "Вже від того страху перестала зовсім говорити", "Це на фронт?", - обурюються підписники співачки.
Мовний скандал Каменських
Відзначимо, що співачка Анастасія Каменських потрапила в мовний скандал. Причиною стало те, що в своїй соціальній мережі вона перейшла на російську мову і стала дублювати свої пости англійською або іспанською.
Все менше записів співачка робить українською мовою, що сильно дратує і ображає українців, які намагаються вижити у війні проти терористичної Росії.
Про особу: Настя Каменських
Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
