Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Знав, що неминуче: в Агутіна трапилася трагедія в родині

Олена Кюпелі
22 вересня 2025, 10:19
33
Ленід Агутін написав великий пост на своїй сторінці в соціальній мережі, де розповів про те, що трапилося,
Леонід Агутін
Леонід Агутін втратив свою матір / колаж: Главред, фото: instagram.com/agutinleonid

Коротко:

  • Що трапилося в родині в Агутіна
  • Про кого він написав зворушливий пост

Російський співак Леонід Агутін, який вважає за краще мовчати про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про велику втрату.

Як написав він на своїй сторінці в Instagram, співак втратив свою маму.

відео дня

"Я знав, що коли-небудь це неминуче станеться, але не вірив. Ангел мій хранитель. Моє море любові й тепла. Мій вищий поріг відповідальності. Моя м'яка сила. Моя інтелігентність. Мої сльози щастя. Моє велике терпіння і вселенська любов. Моє літо, чудове, справжнє дитяче літо в піонерському таборі, куди ви з татом приїжджали до мене. А ти така - у білих штанах, і твої руки, і я щасливий. І ось це літо скінчилося. І більше вже ніколи не почнеться. Я люблю тебе, мамо! Ось як тоді, маленький, цілував тебе перед сном - ось так і люблю. Я знаю: ти зараз на шляху у світ для найкращих людей. У це я вірю. Прощавай", - написав він на своїй сторінці.

Співак також поділився фото, де він маленький позує разом зі своєю мамою.

У коментарях багато людей залишають свої коментарі, співчуваючи втраті артиста.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Главред раніше писав про те, що Леонід Агутін відмовився стояти в одному кадрі з російським співаком під псевдонімом Shaman, який виступає на пропагандистських концертах, що оспівують війну в Україні. Інцидент трапився під час запису новорічного російського концерту "Песня года".

Раніше також Агутінвирішив зробити заяву про шлюб із Варум. Послання співак залишив на своїй сторінці в соцмережі. "Нам сьогодні 25. Уже й не знаю - це багато чи мало. Якби мене запитали 25 років тому, сказав би, що це неможливо. А ось уже 24 роки тому цілком міг допустити такий масштаб і не тільки. Я так вдячний за твою любов до мене і так трепетно зберігаю свою любов до тебе. Цього м'якого і сильного почуття близькості та довіри відчайдушно не вистачає зараз навколишньому світу. Любов моя, наша з тобою команда взяла срібло. Рухаємося до подальших досягнень, у тому світі вже який є", - написав артист.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Леонід Агутін

Леонід Агутін - радянський і російський співак, композитор, музикант, автор пісень, аранжувальник, режисер; заслужений артист Росії (2008).

За даними Вікіпедії, Леонід Агутін народився в Москві 16 липня 1968 року. Його батько, Микола Агутін, співав у ВІА "Голубые гитары", працював концертним директором у групах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мати, Людмила Агутіна, - вчителька початкових класів.

Загалом до 2023 року співак випустив 15 альбомів. Останній, "Увімкніть світло", вийшов 2021-го. Його артист записував під час пандемії коронавірусу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Леонід Агутін новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Троє вбитих і руйнування: Зеленський очікує жорсткої реакції світу на атаку РФ

Троє вбитих і руйнування: Зеленський очікує жорсткої реакції світу на атаку РФ

10:16Україна
Вперше в історії - ГУР спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

Вперше в історії - ГУР спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

08:56Війна
Київщина була під ударом БПЛА: пожежі в чотирьох районах, є поранений

Київщина була під ударом БПЛА: пожежі в чотирьох районах, є поранений

07:30Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанні

Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанні

Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховища

Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховища

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

Заморозки та -3 градуси: відомо, коли в Україні почнеться метеорологічна осінь

Заморозки та -3 градуси: відомо, коли в Україні почнеться метеорологічна осінь

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

10:28

Дуже рідкісне в Україні: яке дівоче прізвище Олени Зеленської

10:25

Китайський гороскоп на завтра 23 вересня: Тиграм - складнощі, Козлам - стрес

10:24

"Горді": Оля Фреймут вперше за довгий час показала найменшу дочку

10:21

"Я сумував за тобою": Трамп вперше після конфлікту "засвітився" разом з Маском

10:21

Гнити не буде: чим обробити картоплю для зберіганняВідео

Путін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – НовакПутін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – Новак
10:19

Знав, що неминуче: в Агутіна трапилася трагедія в родині

10:16

Троє вбитих і руйнування: Зеленський очікує жорсткої реакції світу на атаку РФФото

10:12

Місяць "відкусив" частину Сонця: астрономи показали фото останнього затемнення 2025 рокуВідео

10:05

Гороскоп Таро на завтра 23 вересня: Овнам - обережність, Козерогам - духовність

Реклама
09:54

Ворог може втекти з частини Сумщини, щоб не потрапити в оточення - 225 ОШП

09:46

Ванна без смаку: 5 речей, які неприпустимі в стильному просторі

09:35

Осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року: що можна і не можна робити

09:34

Лінія фронту в Україні стала цивілізаційним кордоном з КитаемПогляд

09:14

"Зганьбився і країну підвів": путініста Шамана назвали зрадником РФ

09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 вересня (оновлюється)

08:56

Вперше в історії - ГУР спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"Відео

08:48

"Панцир" ударив по своїх: у Краснодарському краї РФ ракета влучила в житловий будинок

08:39

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:38

Джинси та біла футболка: як швидко зробити образ стильним

08:27

Як знаки зодіаку виявляють симпатію: 5 ознак того, що у вас хтось закоханий

Реклама
08:19

Гороскоп на завтра 23 вересня: Дівам - хороші новини, Скорпіонам - компліменти

08:10

У Гайтани в родині сталася трагедія

07:30

Київщина була під ударом БПЛА: пожежі в чотирьох районах, є пораненийФото

07:12

У Сумах прогриміли три вибухи, РФ вдарила "шахедами": що відомо про наслідкиВідео

07:10

Хто справжній власник кота: тільки найуважніші дадуть відповідь за 18 секунд

06:53

Чого чекати від ШІ через 30 років: учений дав невтішний прогноз

06:36

РФ скинула на Запоріжжя щонайменше п'ять авіабомб: спалахнули пожежі, є жертвиФото

06:23

Визнання Палестини: Китай готується очолити новий фронт проти СШАПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 10 секунд знайти сердечко

05:01

Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

04:30

Дар Всесвіту: у трьох знаків зодіаку розпочнеться ера достатку 22 вересня

04:07

Все вирішиться швидше, ніж здається: розкрито деталі про сценарії закінчення війниВідео

03:30

Таємницю земного ядра розкрито: всередині виявлено невідомий компонент

01:57

Ударні дії на сході: Генштаб розкрив, які напрямки стали критичними для ворога

00:39

Зеленський зустрінеться з Трампом: президент розкрив важливі деталіВідео

00:23

"Бавовна" для еліти: у Криму окупанти скаржаться на приліт по санаторію "Форос"

21 вересня, неділя
23:08

Зальоти РФ у НАТО: експерт пояснив, до чого насправді готується Кремль

22:52

Буде напружений тиждень: Зеленський зробив нові заявиВідео

22:47

Максимальне задоволення: що робить щасливим кожен знак зодіаку

22:30

Все встало на паузу, окрім війниПогляд

Реклама
22:13

МІГи в Естонії: як це впливатиме на нашу війну?Погляд

22:12

Загроза стрімкого подорожчання євро: несподіваний прогноз щодо валютного курсу

22:06

Витримують будь-яку зиму: топ-5 вживаних авто з "бронею" проти корозії

21:27

Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховищаВідео

21:25

Арестович попався на фейкових зборах "на ЗСУ": скандальні деталі

20:55

Знову росіяни: НАТО підняло винищувачі для перехоплення несподіваного гостя

20:28

Чому кішки їдять траву: вчені назвали дивну причину

20:18

Toloka б'є з глибини: деталі про розумні підводні дрони з нейромережами та зарядом

19:51

Фінал у Токіо зупиняли двічі: чому лише одна українка здобула медаль

19:40

Україну накриє похолодання: якою буде погода найближчими днями

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти