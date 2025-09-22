Знав, що неминуче: в Агутіна трапилася трагедія в родині

Ленід Агутін написав великий пост на своїй сторінці в соціальній мережі, де розповів про те, що трапилося,

https://glavred.net/starnews/znal-chto-neizbezhno-u-agutina-sluchilas-tragediya-v-seme-10700159.html Посилання скопійоване

Леонід Агутін втратив свою матір / колаж: Главред, фото: instagram.com/agutinleonid

Коротко:

Що трапилося в родині в Агутіна

Про кого він написав зворушливий пост

Російський співак Леонід Агутін, який вважає за краще мовчати про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про велику втрату.

Як написав він на своїй сторінці в Instagram, співак втратив свою маму.

відео дня

"Я знав, що коли-небудь це неминуче станеться, але не вірив. Ангел мій хранитель. Моє море любові й тепла. Мій вищий поріг відповідальності. Моя м'яка сила. Моя інтелігентність. Мої сльози щастя. Моє велике терпіння і вселенська любов. Моє літо, чудове, справжнє дитяче літо в піонерському таборі, куди ви з татом приїжджали до мене. А ти така - у білих штанах, і твої руки, і я щасливий. І ось це літо скінчилося. І більше вже ніколи не почнеться. Я люблю тебе, мамо! Ось як тоді, маленький, цілував тебе перед сном - ось так і люблю. Я знаю: ти зараз на шляху у світ для найкращих людей. У це я вірю. Прощавай", - написав він на своїй сторінці.

Співак також поділився фото, де він маленький позує разом зі своєю мамою.

У коментарях багато людей залишають свої коментарі, співчуваючи втраті артиста.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Главред раніше писав про те, що Леонід Агутін відмовився стояти в одному кадрі з російським співаком під псевдонімом Shaman, який виступає на пропагандистських концертах, що оспівують війну в Україні. Інцидент трапився під час запису новорічного російського концерту "Песня года".

Раніше також Агутінвирішив зробити заяву про шлюб із Варум. Послання співак залишив на своїй сторінці в соцмережі. "Нам сьогодні 25. Уже й не знаю - це багато чи мало. Якби мене запитали 25 років тому, сказав би, що це неможливо. А ось уже 24 роки тому цілком міг допустити такий масштаб і не тільки. Я так вдячний за твою любов до мене і так трепетно зберігаю свою любов до тебе. Цього м'якого і сильного почуття близькості та довіри відчайдушно не вистачає зараз навколишньому світу. Любов моя, наша з тобою команда взяла срібло. Рухаємося до подальших досягнень, у тому світі вже який є", - написав артист.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Леонід Агутін Леонід Агутін - радянський і російський співак, композитор, музикант, автор пісень, аранжувальник, режисер; заслужений артист Росії (2008). За даними Вікіпедії, Леонід Агутін народився в Москві 16 липня 1968 року. Його батько, Микола Агутін, співав у ВІА "Голубые гитары", працював концертним директором у групах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мати, Людмила Агутіна, - вчителька початкових класів. Загалом до 2023 року співак випустив 15 альбомів. Останній, "Увімкніть світло", вийшов 2021-го. Його артист записував під час пандемії коронавірусу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред