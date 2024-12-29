Дружина Козловського вперше розкрила дату та обставини весілля зі співаком

Юлія Бакуменко також показала фото з дня їхнього розпису.

https://glavred.net/starnews/zhena-vitaliya-kozlovskogo-vpervye-raskryla-datu-i-obstoyatelstva-svadby-s-pevcom-10626047.html Посилання скопійоване

Віталій Козловський весілля - Юлія Бакуменко поділилася деталями весілля з Віталієм Козловським / колаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Короткий зміст:

Юлія Бакуменко розповіла, яким було весілля з Віталієм Козловським

Дружина зірки розповіла про друге свято в їхню річницю

Дружина українського співака Віталія Козловського, піар-менеджерка Юлія Бакуменко, сьогодні вперше розкрила точну дату весілля з артистом. Офіційно чоловіком і дружиною вони стали 29 грудня 2023 року.

Сьогодні пара відзначає першу річницю. На честь цього Бакуменко розповіла у своєму блозі в Instagram, яким був цей особливий для неї та Віталія день рік тому.

відео дня

Так Юлія повідомила, що в день розпису ранок був важким - країна-окупант завдала чергового ракетного удару по країні, і через повітряні тривоги час їхнього прийому в РАГСі змістився. До того ж співак до кінця не був упевнений, чи дадуть йому вихідний на службі.

Після розпису пара відзначила цю подію святковим сніданком, а потім вирушила за обручками. На жаль, і тут їхні плани порушила повітряна тривога. На вечерю, куди наречені запросили своїх друзів, Віталій і Юлія запізнилися.

До речі, оточення пари не знало про їхнє весілля - воно стало для них сюрпризом. До ресторану всі приїхали з абсолютно іншого приводу - відсвяткувати творчу річницю Віталія Козловського. Сім'ї дізналася про одруження після РАГСу.

Віталій Козловський весілля - Юлія Бакуменко поділилася деталями весілля з Віталієм Козловським / колаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що колишня учасниця "Холостяка" виходить заміж. Фіналістка 12 сезону романтичного реаліті-шоу отримала пропозицію руки і серця напередодні Різдва.

Також українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна розповіла, чим займається її непублічна донька. 20-річна Нана з 2022 року не живе в Україні.

Читайте також:

Хто такий Віталій Козловський? Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред