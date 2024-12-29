Чоловік-воїн Наталки Денисенко ходить із ходунками після операції - що сталося

Акторка розкрила діагноз Андрія Федінчика, та як він почувається зараз.

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Андрій Федінчик новини - дружина актора розповіла про його стан / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Андрій Федінчик переніс операцію на хребті

Під час реабілітації актор-воїн пересувається на ходунках

Українська акторка Наталка Денисенко кілька днів тому повідомила, що її чоловік, актор, а нині - захисник України Андрій Федінчик, переніс в Ужгороді важку операцію. Пізніше у своєму блозі в Instagram артистка розповіла, навіщо її коханому знадобилося хірургічне втручання.

Виявилося, що хребці в поперековому відділі хребта Федінчика почали руйнуватися. Щоб цьому запобігти, зняти тиск на нерви та спинний мозок, йому було проведено форамінотомію - операцію з розширення простору між хребцями.

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З операційної хірург записав повідомлення, яким поділилася Денисенко. Він розповів, що операція пройшла успішно, і за кілька місяців Андрій Федінчик відновиться. "Титанові імпланти зафіксували на хребті з правого та лівого боку. Зараз все стабільно, немає компресії та нерв вільний. Упевнений, що за кілька місяців він зможе продовжувати свою непросту боротьбу за нашу свободу. Слава Україні!" - каже медик.

Тепер на актора-воїна чекає реабілітація. Наталка Денисенко вже показала чоловіка після операції - зараз він пересувається за допомогою медичних ходунків. Утім, родина не падає духом і переконана, що тимчасові незручності - не велика ціна за можливість знову повноцінно ходити.

"Гляньте! Ще місяць ходити можна тільки так... Але це краще, аніж зовсім не ходити", - написала акторка.

Андрій Федінчик новини - дружина актора розповіла про його стан / instagram.com/natalka_denisenko

Андрій Федінчик новини - дружина актора розповіла про його стан / instagram.com/natalka_denisenko

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Хто така Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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