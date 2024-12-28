Камалія похвалилася "не бідним" новим кавалером

Українська співачка Камалія незабаром після розлучення з мільйонером знайшла собі нового кавалера.

https://glavred.net/starnews/kamaliya-pohvastalas-ne-bednym-novym-kavalerom-10625846.html Посилання скопійоване

Камалія відкрила завісу особистого життя/ колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Коротко:

У Камалії з'явився новий залицяльник

Що він їй дарує

Українська співачка Камалія вперше трохи розповіла про своє особисте життя.

Як повідомила вона у програмі "Неймовірна правда про зірок", її серце не вільне і вона закохана. Крім того, виявилося, що чоловік Камалії - досить забезпечений чоловік. Ба більше, він уже тішить колишню дружину мільйонера дорогоцінними подарунками.

"Закохана. Дарував сережки і каблучки з діамантами. Є різні подарунки. Не бідний, але не можу сказати, що щось там і...", - зізналася Камалія.

Тим часом колишній чоловік Моххамад Захур також присутній у житті співачки. Зокрема, батько її дітей святкуватиме Новий рік разом із колишньою дружиною та доньками.

"У сімейному колі з дівчатками моїми, мамою і друзями вдома в Києві. Звичайно, колишній чоловік буде. Він же дівчаток привезе. Нам же треба виховувати дівчаток", - розповіла Камалія.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, як українська співачка Камалія зізналася, що не розповіла дітям про її розлучення з Мохаммадом Захуром. Вона підкреслила, що колишній чоловік заборонив їй робити це до повноліття дівчаток.

Також стало відомо, що у розлученої Камалії психологічні проблеми, у зв'язку з якими їй необхідні регулярні консультації з фахівцем. Співачка розкрила причину свого сильного стресу.

Вас також може зацікавити:

Хто така Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред