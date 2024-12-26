Колишня учасниця "Холостяка" виходить заміж

Саша Погорєлова поділилася радісною подією на своїй сторінці в Instagram.

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Саша Погорєлова виходить заміж / Колаж Главред, фото Instagram/oleksandra_pogorelova

Коротко:

Саша Погорєлова поділилася радісною новиною

Вона показала, як їй робили пропозицію

Учасниця останнього сезону "Холостяк" Саша Погорєлова, яка дійшла досить далеко в проєкті, похизувалася довгоочікуваною каблучкою, яку їй подарував її хлопець.

На своїй сторінці в Instagram, вона показала, як їй освідчилися, а також свій розкішний букет і каблучку.

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Чоловік Погорєлової навіть став на одне коліно. Чи варто говорити, що учасниця "Холостяка" погодилася.

Пара заручилася ще 23 грудня, проте тільки зараз оголосила радісну новину.

"10 місяців тому наше знайомство перевернуло мій світ, а сьогодні ти зробив цей день незабутнім. 23.12.2024! Я сказала так! Неймовірно вдячна за твою любов, підтримку і турботу кожну хвилинку. Це тільки початок нашої великої історії! Люблю тебе до нестями і з нетерпінням чекаю всіх наших наступних розділів разом", - поділилася вона.

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Нагадаємо, раніше бізнесмен і головний герой 12 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк Алекс Топольський, який кілька місяців після закінчення проєкту скандалив із фіналістками шоу, видав величезний пост, де розкритикував гучну світову прем'єру фільму "Барбі".

Раніше Главред також писав про те, що Саша Погорєлова зважилася на пластичну операцію зі збільшення грудей.

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