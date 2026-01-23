В Україні "взялися" за любительку окупантів Успенську - деталі

Любов Успенська стала офіційною загрозою для України.

Любов Успенська потрапила до списку загроз національній безпеці / колаж: Главред, фото: instagram.com, Любов Успенська

Зрадниця України і співачка Любов Успенська стала офіційною загрозою національній безпеці України. Рішення опубліковано на сайті Національної ради з телебачення і радіомовлення.

Рішення було прийнято на засіданні 22 січня. Нацрада проаналізувала діяльність Успенської та її публічну позицію через моніторинг соцмереж і відкритих джерел. Було встановлено, що Любов Залманівна своїми публічними заявами та діями підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України та окупацію українських територій.

Успенська отримала російський паспорт / скріншот YouTube

Національна рада наводить факти участі Успенської в пропагандистських концертах, незаконні в'їзди на територію Криму та в окремі райони Донецької та Луганської областей. Також вона підтримувала російські військові формування.

"Серед іншого, під час перебування на Донеччині в липні 2024 року Успенська провела концерт для російських загарбників. В інтерв'ю пропагандистській радіостанції вона заявила, що хотіла підняти бойовий дух окупантам. У січні 2025 року Успенська приєдналася до ініціативи російського продюсера Ігоря Матвієнка перерахувати кошти на відновлення зруйнованих під час бойових дій об'єктів культурної спадщини на Курщині", — повідомляє Нацрада.

Любов Успенська позиція / фото: instagram.com, Любов Успенська

Крім того, що на Успенську накладені персональні санкції Указом Президента України, вона також потрапила до Списку фізичних осіб, які підтримують агресію проти України, заперечують або ставлять під сумнів суверенітет і територіальну цілісність України, а також беруть активну участь в антиукраїнських заходах держави-агресора.

Любов Успенська народилася в Києві, здобула освіту в Київському музичному училищі імені Г. М. Глієра. Незважаючи на це, співачка повністю підтримує дії РФ у війні проти України. Вона публічно підтримує російських військових, виступає в госпіталях і на пропагандистських концертах, а також просуває наратив про те, що Росія "рятує" світ.

Про особу: Любов Успенська Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон, повідомляє Вікіпедія. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, отримала в Києві. Всупереч цьому активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

