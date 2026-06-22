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Зеленський зробив несподіване зізнання про доньку: "Хоче мені розповісти"

Христина Трохимчук
22 червня 2026, 16:48
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Президент України вважає, що його донька Олександра має залишитися в Україні.
Володимир Зеленський з дочкою Олександрою
Володимир Зеленський з дочкою Олександрою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Зеленський, t.me/V_Zelenskiy_official

Ви дізнаєтеся:

  • Володимир Зеленський розповів про стосунки з дочкою
  • Чому Олександра залишається в Україні

Президент України Володимир Зеленський дав відверте інтерв’ю ведучій ТСН Аллі Мазур, у якому торкнувся теми стосунків із дочкою. Глава держави пояснив, чому Олександра продовжить навчання в Україні.

За словами Зеленського, часу на спілкування з дітьми у нього не так багато. Але він намагається приділяти достатньо уваги старшій доньці Олександрі, яка нещодавно склала останній іспит, щоб отримати диплом бакалавра.

відео дня
Володимир Зеленський з дітьми
Володимир Зеленський з дітьми / фото: instagram.com, Володимир Зеленський

"Спілкуємося з нею. Вона більше хоче розповісти мені про себе, бо я більше цікавлюся. Правда, немає часу, і дуже хочеться вже не з дитиною, а з дорослою людиною поспілкуватися", — зізнався президент.

Володимир Зеленський розповів, що Олександра планує продовжити навчання та вступити до магістратури. Президент наголосив, що для нього було важливо залишити дітей в Україні. Таким чином Олександра та Кирило мали залишатися в курсі подій, що відбуваються на Батьківщині.

Володимир Зеленський про сім’ю
Володимир Зеленський про сім’ю / скрін з відео

"Для мене дуже важливо, що вона навчалася в університеті тут, в Україні. Це важливо — не з чуток знати, що відбувається у твоїй країні, і бути тут під час війни", — висловився Зеленський.

Де зараз донька Зеленського

Дочка Володимира Зеленського закінчила столичну Новопечерську школу, причому рік її випуску збігся з початком повномасштабного вторгнення. У 2022 році Олександра успішно склала НМТ і стала студенткою юридичного факультету. У 2026 році донька президента отримає диплом бакалавра та продовжить навчання в магістратурі.

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Про персону: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський — український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003–2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010–2012).

Політичну кар’єру розпочав у 2019 році та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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