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"У родині поповнення": після важкої втрати Зіброва зворушили до сліз сюрпризом

Христина Трохимчук
21 червня 2026, 17:04
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Павлу Зіброву подарували нового вихованця.
Павло Зібров — день народження
Павло Зібров — день народження / колаж: Главред, фото: instagram.com, Павло Зібров

Ви дізнаєтеся:

  • Павло Зібров святкує день народження
  • Який подарунок йому зробила родина

Відомий український артист Павло Зібров поділився з шанувальниками радісною новиною. Як повідомив співак у Instagram, у його родині сталося поповнення.

Після смерті собаки Габбі, яка прожила в родині Зіброва 12 років, дружина та донька виконавця не дали йому довго сумувати. У день народження Павла вони зробили йому милий сюрприз — у великій коробці на співака чекало цуценя вівчарки.

відео дня
Зіброву подарували собаку
Зіброву подарували собаку / скрін з відео

Зібров зовсім не очікував такого подарунка і, відкривши коробку, ледь не розплакався від емоцій. Він одразу взяв цуценя на руки й почав ніжно його обіймати, тоді як новий улюбленець одразу впізнав господаря й почав облизувати йому обличчя.

Співак не став приховувати свого щастя і поділився відео першої зустрічі з улюбленцем в Instagram. Як стало відомо, сім'я Зіброва поповнилася чарівною вівчаркою, яку назвали Джессі.

Джессі Зіброва
Джессі Зіброва / скрін з відео

"Найкращий подарунок від моїх дівчаток! У родині Зібрових — поповнення! Я неймовірно зворушений і щасливий! Маленьке щастя з великим серцем, яке вже підкорило всю нашу родину! Знайомтеся — Джессі Зіброва!", — написав артист.

Павло Зібров
Павло Зібров / інфографіка: Главред

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Про особу: Павло Зібров

Павло Зібров — український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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