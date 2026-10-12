"Сторінок Playboy жителька" Астаф'єва прочитає Радіодиктант 2026 - реакція мережі

"Суспільне" оголосило ім’я автора та читців Радіодиктанту національної єдності 2026 року.

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Даша Астаф'єва - Радіодиктант 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, threads.com, Даша Астаф'єва

Ви дізнаєтеся:

Хто став автором тексту та читцями Радіодиктанту 2026

Як у мережі відреагували на участь Даші Астаф’євої

"Суспільне" оголосило автора та читців Радіодиктанту національної єдності 2026 року. Автором тексту став письменник і ветеран війни Артур Дронь. Зачитувати диктант вперше буде дует дикторів: відомий вчитель української мови Артур Пройдаков та співачка Даша Астаф’єва.

Організатори назвали такий формат експериментом, покликаним об’єднати аудиторію, яка чекає на виступ як педагога, так і яскравої медійної особистості.

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Напередодні офіційного оголошення співачка ефектно анонсувала свою участь у соцмережах, опублікувавши стильне фото в образі суворої викладачки - у білій блузі, шкіряній спідниці та окулярах.

Даша Астаф’єва в образі вчительки / скрін з Threads

"Завтра всім терміново повернутися сюди й отримати важливе повідомлення від мене! Усім зрозуміло?" - заінтригувала підписників Даша Астаф’єва.

Для самої Даші Астаф’євої запрошення стати читцем стало здійсненням давньої мрії. В офіційному анонсі співачка зізналася, що радіодиктант став традицією, яка щороку об’єднує українців.

"Ця подія для мене - ще один доказ того, що мрії збуваються! Дякую, що обрали нас, дякую, що повірили. Українці мають мріяти, об’єднуватися, разом тримати лад і перемагати. Радіодиктант національної єдності - це унікальна традиція, яку має шанувати кожен свідомий українець. Пишемо разом!" - поділилася Астаф’єва.

Даша Астаф’єва - Радіодиктант національної єдності 2026 / фото: instagram.com, Даша Астаф’єва

У соцмережах новина про участь співачки викликала справжній фурор. Користувачі активно обговорюють образ артистки та зізнаються, що з нетерпінням чекають на 27 жовтня.

"Усі вже бачили, хто читатиме радіодиктант цього року? Вчителька! Сторінок Playboy жителька"

Реакція Threads на Дашу Астаф'єву / скрін з Threads

"Даша більше схожа на вчительку української мови та літератури, ніж сам вчитель мови та літератури".

Радіодиктант 2026 читатиме Даша Астаф’єва / скрін з Threads

"Минулого року просили Дашу - і нас почули!"

Соцмережі в захваті від вибору Даші Астаф’євої / скрін з Threads

Коли відбудеться Радіодиктант національної єдності 2026

Всеукраїнський радіодиктант прозвучить об 11:00 у вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Його традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах "Суспільного". Цього року під час Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності відбудеться збір коштів на проєкт "Дронопад" від благодійного фонду "Повернись живим".

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