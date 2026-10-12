"Сторінок Playboy жителька" Астаф'єва прочитає Радіодиктант 2026 - реакція мережі

Ви дізнаєтеся:
- Хто став автором тексту та читцями Радіодиктанту 2026
- Як у мережі відреагували на участь Даші Астаф’євої
"Суспільне" оголосило автора та читців Радіодиктанту національної єдності 2026 року. Автором тексту став письменник і ветеран війни Артур Дронь. Зачитувати диктант вперше буде дует дикторів: відомий вчитель української мови Артур Пройдаков та співачка Даша Астаф’єва.
Організатори назвали такий формат експериментом, покликаним об’єднати аудиторію, яка чекає на виступ як педагога, так і яскравої медійної особистості.
Напередодні офіційного оголошення співачка ефектно анонсувала свою участь у соцмережах, опублікувавши стильне фото в образі суворої викладачки - у білій блузі, шкіряній спідниці та окулярах.
"Завтра всім терміново повернутися сюди й отримати важливе повідомлення від мене! Усім зрозуміло?" - заінтригувала підписників Даша Астаф’єва.
Для самої Даші Астаф’євої запрошення стати читцем стало здійсненням давньої мрії. В офіційному анонсі співачка зізналася, що радіодиктант став традицією, яка щороку об’єднує українців.
"Ця подія для мене - ще один доказ того, що мрії збуваються! Дякую, що обрали нас, дякую, що повірили. Українці мають мріяти, об’єднуватися, разом тримати лад і перемагати. Радіодиктант національної єдності - це унікальна традиція, яку має шанувати кожен свідомий українець. Пишемо разом!" - поділилася Астаф’єва.
У соцмережах новина про участь співачки викликала справжній фурор. Користувачі активно обговорюють образ артистки та зізнаються, що з нетерпінням чекають на 27 жовтня.
"Усі вже бачили, хто читатиме радіодиктант цього року? Вчителька! Сторінок Playboy жителька"
"Даша більше схожа на вчительку української мови та літератури, ніж сам вчитель мови та літератури".
"Минулого року просили Дашу - і нас почули!"
Коли відбудеться Радіодиктант національної єдності 2026
Всеукраїнський радіодиктант прозвучить об 11:00 у вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Його традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах "Суспільного". Цього року під час Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності відбудеться збір коштів на проєкт "Дронопад" від благодійного фонду "Повернись живим".
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Про особу: Даша Астаф’єва
Дар’я (Даша) Вікторівна Астаф’єва - українська модель, співачка, актриса, телеведуча та волонтерка. Солістка гурту NikitA (2008-2017), повідомляє "Вікіпедія".
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