Зрадниця Регіна Тодоренко офіційно підтвердила третю вагітність

Тодоренко з чоловіком уже виховує двох дітей семи і трьох років.

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Регіна Тодоренко вагітна - ведуча чекає на третю дитину від Влада Топалова / колаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko

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Регіні Тодоренко приписували вагітність із середини весни

Остаточне підтвердження вона здійснила на свій День народження

Ведуча українського походження Регіна Тодоренко відмовилася від України під час повномасштабної війни на користь кар'єри в країні-окупанті, прикриваючись хиткою позицією "поза політикою". Проте вона обертається в колі артистів-путіністів, які своєї прихильності кривавому кремлівському режиму не приховують, і не бачить у цьому нічого поганого.

Вони ж першими підігріли чутки про те, що Тодоренко чекає на третю дитину, ще у квітні. Пізніше її помітили з уже вельми великим животом. В обох випадках Регіна вирішила не коментувати своє становище, а 14 червня, в день свого 35-річчя, остаточно прояснила ситуацію.

відео дня

У своєму Telegram-каналі ведуча опублікувала ролик, у якому перераховувала всі свої досягнення - кар'єрні та особисті. Однак своєю головною цінністю вона назвала сім'ю. Тоді ж у кадрі вона з'явилася з округлим животом у компанії чоловіка. "Усе, що я перерахувала вище, - це, звісно, гарно і дуже важливо. Але якби довелося залишити тільки одне слово, то, без роздумів, це слово було б "сім'я". Мені 35 і скоро нас буде п'ятеро!" - заявила Регіна Тодоренко.

Регіна Тодоренко вагітна - ведуча чекає на третю дитину від Влада Топалова / колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Регіна Тодоренко вийшла заміж за колишнього співака Влада Топалова в жовтні 2018 року - менше ніж за два місяці до народження їхнього первістка. У пари з'явився син Михайло. У липні 2022 року народився другий хлопчик, якого назвали Мирославом.

Регіна Тодоренко з чоловіком і синами / instagram.com/reginatodorenko

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Хто така Регіна Тодоренко? Регіна Тодоренко - ведуча, акторка, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе та будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

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