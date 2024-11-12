У Росії рятують життя відомого телеведучого

Відомому телеведучому стає зле не вперше, сім'я не коментує його стан.

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Юрій Ніколаєв опинився в реанімації / Колаж Главред, фото Pixabay, Mash

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Що трапилося з Юрієм Ніколаєвим

Що призвело до таких наслідків

Популярного російського телеведучого Юрія Ніколаєва екстрено госпіталізували в реанімацію після непритомності.

За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, 75-річному народному артисту РРФСР стало зле 10 листопада. Російські пропагандисти пишуть, що в нього різко впав тиск - і він знепритомнів. Лікарі приїхали в його квартиру в Хамовниках і терміново повезли чоловіка в лікарню. Зараз він проходить необхідні обстеження і терапію.

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РосЗМІ зазначають, що Ніколаєв уже страждав схожою проблемою у 2019 році. Повідомляється, що тоді він прокинувся серед ночі, встав, знепритомнів, упав і вдарився головою. Результат: струс мозку, ЗЧМТ, забої обличчя та колінних суглобів. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Хто такий Юрій Ніколаєв Юрій Ніколаєв - радянський і російський телеведучий, народний артист РФ. Найбільш відомий за музичними телепрограмами: "Ранкова пошта", "Ранкова зірка" і "Надбання республіки".

ЗМІ скаржаться, що родичі артиста не коментують його стан. Вони також додають, що різкі стрибки тиску можуть бути пов'язані з наслідками операцій на онкологію. Також близько трьох років тому Юрій Ніколаєв страждав від болю в лицьовій частині голови. Тоді лікарі діагностували у нього невралгію трійчастого нерва.

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