"Поки насолоджуємося": блогерка Таня Пренткович втретє стала мамою

Пренткович подарувала втікачу Гонковському ще одного малюка, і вже розкрила стать немовляти.

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Таня Пренткович народила третю дитину - подробиці та фото / колаж: Главред, фото: instagram.com/tanyaprentkovych

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Кого і коли народила Пренткович

Якими були пологи блогерки

Українська блогерка-мільйонниця Таня Пренткович у вересні 2024 року оголосила про третю вагітність. Сьогодні стало відомо, що в її родині з'явилася ще одна дитина.

Пренткович опублікувала перші фото з пологового будинку у своєму блозі в Instagram, і розкрила стать немовляти - у неї з'явилася донька. Дівчинка народилася 12 березня вагою 3.850 кг і зростом 51.5 см. Блогерка зазначила, що пологи були "фантастично легкими", і пообіцяла пізніше поділитися подробицями.

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У коментарях сім'ю Пренткович вітають із поповненням: "Красуня! Вітаємо вашу сімʼю", "Ура! Солодка! Вітаємо! Яке щастячко!", "Вітаю, яке щастя! Нехай росте здорова і щаслива, а мамі швидкого відновлення", "Вже видно що красуня. Вітаю", і т.д.

Таня Пренткович народила третю дитину - подробиці та фото / колаж: Главред, фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Таня Пренткович народила третю дитину - подробиці та фото / instagram.com/tanyaprentkovych

Тетяна Пренткович народжувала в Португалії, куди виїхала разом із чоловіком взимку 2024 року (Андрій Гонковський спершу виїхав до Польщі на майстер-клас, але в Україну вирішив не повертатися - прим. редактора). Донька - третя дитина для блогерки і друга для її чоловіка. З Гонковським Пренткович виховує 2-річного сина Адама і 8-річного Івана від першого шлюбу Тетяни.

Таня Пренткович із чоловіком та синами / instagram.com/tanyaprentkovych

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