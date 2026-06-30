Чоловік Лорак накинувся на її зіркових друзів: чого він вимагає

Ісаак Віджраку дуже незадоволений друзями-путіністами зрадиці Лорак.

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Ісаак Віджраку та Ані Лорак одружилися зовсім недавно / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

Що каже чоловік Лорак

Чому він незадоволений друзями співачки

Колись українська співачка, а зараз зрадниця Ані Лорак, яка живе в країні-окупанті РФ і вийшла заміж за іспанця та інструктора йоги Ісаака Віджраку, дедалі частіше переживає через скасування концертів у своїй новій батьківщині - РФ.

Однак цей факт, як виявилося, сильно дратує її чоловіка. Як пишуть російські пропагандисти, Віджраку висловив невдоволення друзями співачки.

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Ані Лорак скасовують / фото: instagram.com, Ані Лорак

Як розповів чоловік із найближчого оточення Лорак, на одній із посиденьок Ісаак дивувався, чому його дружині-зрадниці не можуть допомогти з проблемою скасування концертів.

"Він здивований, що всі посміхаються, цілуються при зустрічі, приходять до її дому, а замовляти слівце за Кароліну не можуть. Мовляв, той самий Філіп міг би допомогти, але тільки обіцянками годує. Казав, що зробить із Соні зірку, але коли це буде?! Зараз Кароліні потрібна допомога, а він і пальцем не ворушить, хоча міг би вже зателефонувати кому треба",- повідомило джерело пропагандистських ЗМІ.

Ісаак Віджраку незадоволений тим, що Лорак скасовують / instagram.com/anilorak

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Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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