"Я померла": блогерка передбачила свою смерть в ефірі

Блогерка анонсувала свою смерть

24-річна дівчина боролася з рідкісною формою раку

Підписники дізналися про хворобу за 6 місяців до смерті

Зірка соціальної мережі TikTok, блогерка Белла Бредфорд, яка раніше розповіла про те, що у неї діагностували рідкісну форму раку в м'язах щелепи, померла у віці 24 років.

У своєму останньому відео на TikTok Белла передбачила власну смерть і зворушливо попрощалася зі своїми підписниками, пише eNews.

На відео зірка соціальної мережі каже, що у неї "тотальний рак" і, на жаль, її битва підійшла до кінця.

"У мене термінальна стадія раку, і, на жаль, до теперішнього моменту моє життя підійшло до кінця, і я померла. Але я хотіла зробити ще один останній "Get Ready With Me", тому що я люблю це робити, і я люблю моду", - повідомила вона.

"Я сподіваюся, що ви зможете переглянути всі мої відео і знайти трохи радості у своєму дні, якщо вам коли-небудь знадобиться підбадьоритися. Пам'ятайте, що ви живете кожен день і помираєте тільки один раз, тож зробіть кожен день значущим", - говорить на відео вона.

"Спасибі вам, хлопці, за цю дику і прекрасну поїздку. Сподіваюся, у вас у всіх буде прекрасне, дивовижне життя", - сказала 24-річна Бредфорд у своєму несамовитому останньому повідомленні. "Я бажаю всього найкращого кожному з вас".

2021 року в Бредфорд діагностували рабдоміосаркому. Вона поділилася своїм діагнозом зі своїми підписниками в TikTok лише за шість місяців до своєї смерті.

Дівчина померла 15 жовтня, а відео з оголошенням про її смерть було опубліковано в TikTok 31 жовтня, за два тижні після її смерті.

