Вимушене зізнання: Харчишин розповів про стосунки з Яніною Соколовою

Валерій Харчишин повідомив про розставання з Яніною Соколовою. Журналістка заговорила про зраду.

https://glavred.net/starnews/vynuzhdennoe-priznanie-harchishin-rasskazal-pro-otnosheniya-s-yaninoy-sokolovoy-10699418.html Посилання скопійоване

Валерій Харчишин повідомив про розставання з Яніною Соколовою / Колаж Главред, Facebook/Yanina Sokolova, Valeriy Kharchyshyn

Коротко:

Про яке важке рішення повідомив Харчишин

Чому пара зберігала мовчання

Про яку зраду говорить Соколова

Фронтмен українського поп-рок-гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин поділився несподіваним одкровенням щодо своїх особистих стосунків із журналісткою та ведучою Яніною Соколовою.

Про це музикант написав на своїй сторінці у Facebook.

відео дня

"Ми з Яніною Соколовою свідомо публічно не оголошували про стосунки - у кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності", - почав свій пост Харчишин.

За словами фронтмена гурту, пара свідомо обрала мовчання, адже не хотіли "підживлювати жовті заголовки". І ось тепер, артист вирішив зізнатися в тому, що роман таки був: "Мовчання породжує плітки, і врешті-решт ці чутки почали заважати професійній діяльності. Саме так сталося і нещодавно, коли сенс моєї розмови з інтерв'юером розчинився в заголовках. Тому роблю цю заяву, щоб уникнути маніпуляцій і запобігти поширенню недостовірної інформації".

Він зазначив, що доволі тривалий період життя, вони з Яніною перебували у стосунках. Наразі, за згодою сторін, ці стосунки були припинені.

"Не хотілося саме в такий спосіб оголошувати про стосунки, ба більше - про їхнє припинення. Тому я перманентно натякав на свою відвертість у текстах, зокрема, у пісні "Залишаю дім" гурту "Друга Ріка", яку вважаю фінальним акордом цієї історії", - додає він.

Валерій Харчишин поділився особистим / Пресслужба

Крім того, Харчишин просить з повагою ставитися до заяви та приватного життя, бо ця тема "вкрай важка".

Своєю чергою, Яніна Соколова також опублікувала емоційний пост, в якому не називаючи імен, повідомила про зраду з боку чоловіка.

Яніна Соколова заговорила про зраду / Фото Facebook/Yanina Sokolova

"Зазвичай це відбувається у мене з жінками. Наша жіноча природа емоційна, непередбачувана та імпульсивна в емоціях і вчинках. Це суб'єктивна думка. Просто мій досвід такий. Але щоб зрадив довіру чоловік, напевно практика для мене не часта. Принаймні, зі мною таке вперше", - розповідає вона.

За словами Соколової, за все її 40-річне життя, її довіру зрадила тільки одна людина. "Зазвичай моє близьке і особисте, і робоче оточення - це люблячі, надійні, порядні люди. З великим почуттям гумору і життєвою силою. У яких я впевнена і на яких можу покластися. Які завжди поруч, навіть коли вони перебувають за 1000 км. Або сидячи в окопі", - каже Яніна.

"Останніми днями я думаю про те, що керує людьми, коли вони зраджують довіру тих, кого ще вчора любили. Як карколомно стають чужими, лицемірними істотами без гідності та честі. І що ними керує в цей момент, усвідомлюючи наслідки для себе насамперед. Чому ці люди раптом брешуть. І як вони сплять уночі, знаючи, що заподіяли біль", - ставить запитання знаменитість.

Соколова також додає, що не можна зраджувати довіру тих, кого любиш. "Одного разу зрадивши цю довіру, з часом людина, якій ви зрадили, перестане вірити в людей і в почуття, які даються не кожному. Любіть одне одного. Говоріть один з одним. Слухайте одне одного. Тримайте слово. Будьте опорою. Зрештою, навіщо це все", - запитує журналістка.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Валерій Харчишин дав інтерв'ю, де розповів про причини зникнення співака Олега Винника з публічного простору. Як переконує музикант, він побував нещодавно з благодійним концертом у Львові, де і почув розповідь про волонтерську діяльність Винника - з автомобілями для ЗСУ.

Пізніше Валерій Харчишин прокоментував чутки про свій роман із журналісткою Яніною Соколовою. "Треба сказати, що ми дійсно друзі. У нас були різні моменти в житті, коли ми трохи сварилися, але ми дійсно друзі. Говорити про стосунки я поки що не збираюся. Я не можу залучати іншу сторону. Це може бути хто завгодно, але я не можу залучати без їхньої згоди. Я не можу говорити про Юлю без її згоди", - відповів музикант.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред