"Смерть пережити легше". Харчишин розповів про важку хворобу сина

Фронтмен гурту "Друга ріка", український співак Валерій Харчишин уперше розкрив деталі про важке захворювання свого 16-річного сина Євгена.

https://glavred.net/stars/smert-perezhit-legche-harchishin-rasskazal-o-tyazheloy-bolezni-syna-10576484.html Посилання скопійоване

Валерій Харчишин розповів про важку хворобу свого сина Євгена / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Легендарний український попспівак і фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин уперше розповів про те, що його 16-річний син Євген страждає на важку і рідкісну хворобу. Про це він повідав відомому шоумену Славі Дьоміну в інтерв'ю.

Харчишин зазначив, що Євген страждає на хворобу, яку почали діагностувати тільки 2010 року і вона входить до "PANS and CANS" - аутоімунних нервово-психічних розладів, які викликаються стрептококовими інфекціями.

"Ти не можеш просто сидіти, ти не можеш просто розслабитися поруч зі своєю дитиною 24 на 7", - каже музикант.

відео дня

За словами Харчишина, Євген може не спати дві доби або, приміром, без угаву кричати кілька годин поспіль. А причиною хвороби стала інфекція, яка вразила мозок.

"Зрештою, у нього синдром Туретта, наприклад, плюс ознаки гострого психозу, плюс біполярний розлад, плюс синдром дефіциту уваги - це найлегше, що може бути, плюс, по суті, манії якісь, навіть шизоїдного типу. І ще купа всього", - пояснив артист.

Причому, стверджує Харчишин, конкретного протоколу лікування у світі не існує - і кожен лікар пробує справлятися з хворобою за власною методикою.

Артист додав, що йому так і не вдалося звикнути до такого стану сина.

"Я не маю права цього говорити, але я знаю, що таке смерть. Я втрачав багато близьких людей, дуже близьких. Я вам скажу, що пережити смерть близької людини, дорослої людини, це набагато легше, ніж пережити хворобу сина, коли він стає іншим", - підсумував Харчишин.

Хто такий Валерій Харчишин? Валерій Володимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; нар. 26 травня 1974, Любар, Житомирська область) - український рок-музикант. Лідер рок-гурту "Друга Ріка", повідомляє "Вікіпедія".

Український шоу-біз - останні новини

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин дав інтерв'ю, де розповів про причину зникнення співака Олега Винника з публічного простору.

Як переконує музикант, він побував нещодавно з благодійним концертом у Львові, де і почув розповідь про волонтерську діяльність Винника - з автомобілями для ЗСУ.

Пізніше Валерій Харчишин прокоментував чутки про свій роман із журналісткою Яніною Соколовою.

"Треба сказати, що ми дійсно друзі. У нас були різні моменти в житті, коли ми трохи сварилися, але ми дійсно друзі. Говорити про стосунки я поки що не збираюся. Я не можу залучати іншу сторону. Це може бути хто завгодно, але я не можу залучати без їхньої згоди. Я не можу говорити про Юлю без її згоди", - відповів музикант.

Вас може зацікавити таке матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред