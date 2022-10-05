Соліст "Другої ріки" Харчишин розповів, куди зник Олег Винник

Олег Винник та Валерій Харчишин / колаж УНІАН

Вокаліст поп-рокгурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин дав інтерв'ю, де розповів про причини зникнення співака Олега Винника з публічного простору. Про це музикант повідав у інтерв'ю Славі Дьоміну.

Як переконує музикант, він побував нещодавно з благодійним концертом у Львові, де і почув розповідь про волонтерську діяльність Винника.

"На концерті у Львові ми збирали на медикаменти, на реабілітацію поранених, виступали в клубі. І зайшов террик [боєць терроборони ‒ Главред] і каже: "Я перекладаю машини Олега Винника. Він купує їх там і перевозить в Україну". Я кажу: "Ну, передаси йому мої вибачення, тому що я не знав цього", ‒ заявив Харчишин.

Крім того, він розповів про те, як Україну намагався підтримувати репер Потап під час Революції Гідності.

"Точно не знаю про Потапа, що саме він робив. Але знаючи особисто його, я думаю, що він не уникав. Я бачив його на Майдані в 2013 році. Навіть не на Майдані, в одній з церков як він там носив якісь пакети з гуманітаркою, з тим, що він привіз. Я знаю, що він це робив тихо і, напевно, і цього разу він не піариться і робить це тихо як може", ‒ підсумував він.

Нагадаємо, раніше радянська і латвійська співачка Лайма Вайкуле голосно і з гордістю заявила про свою антивоєнну позицію - вона вийшла на сцену, високо піднявши прапор України.

Свою позицію також висловила російська і радянська актриса, зірка службового роману, Світлана Немоляєва - вона засудила колегу, Лію Ахіджакову, за антивоєнні переконання.

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