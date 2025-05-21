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Валерій Харчишин розповів про невиліковно хворого сина

Олена Кюпелі
21 травня 2025, 22:25
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Музикант Валерій Харчишин розповів про те, як проявляється хвороба сина і на що вони сподівалися з дружиною.
Валерий Харчишин
Валерій Харчишин / колаж: Главред, фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Коротко:

  • Про що розповів фронтмен гурту
  • Що за рідкісна хвороба і що стало причиною

Фронтмен українського поп-рок-гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин вкрай відверто розповів про свого сина і про те, який діагноз йому поставили.

Про це він розповів в інтерв'ю Марічці Падалко. За словами музиканта, його синові діагностували рідкісне захворювання. Воно включає в себе органічне та інфекційне ураження мозку і має величезну кількість симптомів, серед яких і біполярний розлад, і шизоїдні симптоми, синдром Туретта.

Харчишин дав відверте інтерв'ю
Харчишин дав відверте інтерв'ю / Скриншот

"Ця хвороба не лікується. Ще деякий період тому в Україні вона входила в список загальної психічної хвороби: шизофренії, наприклад, або синдром Туретта. А вона включає в себе купу всього психічного. Плюс органічне ураження мозку, плюс інфекційне ураження, плюс аутоімунне захворювання. Це і синдром Туретта, це і біполярний, і шизофренія. Це спричинено все однією простою стрептококовою інфекцією. Це коли стрептокок в головному мозку, і він руйнує його, оскільки є супутнє аутоімунне захворювання", - додав Харчишин.

Харчишин додав, що стан 17-річного сина не покращується, незважаючи на пубертатний вік. Тим часом, хлопчик почувається добре. "Ми молилися на пубертант, дочекалися його - дива не сталося, як нам обіцяли, але гірше не стало. Він росте, розвивається і, мабуть, це швидке дорослішання йому трішечки допомогло. Питання тепер, як він житиме, соціалізуватиметься, чи з'явиться в нього критична поведінка. Йому дуже складно у світі розібратися. Підлітку складно у світі розібратися, а підлітку та ще й із такими ознаками - він не усвідомлює себе у світі. Він, можливо, навіть не розуміє, що він відрізняється від інших людей, інших дітей", - додає він.

Валерій Харчишин
Валерій Харчишин / Пресслужба

Харчишин також розповів, що коли стало відомо про хворобу сина, то довелося лікувати не тільки хлопчика, але і його батьків.

За його словами, він довго не міг прийняти ситуацію з сином, і якби вони раніше звернулися до психолога, їм би було легше прийняти хворобу.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Валерій Харчишин дав інтерв'ю, де розповів про причини зникнення співака Олега Винника з публічного простору. Як переконує музикант, він побував нещодавно з благодійним концертом у Львові, де і почув розповідь про волонтерську діяльність Винника - з автомобілями для ЗСУ.

Пізніше Валерій Харчишин прокоментував чутки про свій роман із журналісткою Яніною Соколовою. "Треба сказати, що ми дійсно друзі. У нас були різні моменти в житті, коли ми трохи сварилися, але ми дійсно друзі. Говорити про стосунки я поки що не збираюся. Я не можу залучати іншу сторону. Це може бути хто завгодно, але я не можу залучати без їхньої згоди. Я не можу говорити про Юлю без її згоди", - відповів музикант.

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Хто такий Валерій Харчишин?

Валерій Володимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; нар. 26 травня 1974, Любар, Житомирська область) - український рок-музикант. Лідер рок-гурту "Друга Ріка", повідомляє "Вікіпедія".

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