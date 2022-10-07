Соліст "Другої ріки" прокоментував свій роман з Яніною Соколовою / Колаж Фото УНІАН

Валерій Харчишин, вокаліст поп-рок-гурту "Друга ріка", розповів про свої стосунки з дітьми та колишньою дружиною Юлією в інтерв'ю для проекту"Слава+". Також він прокоментував чутки про свій роман з журналісткою Яніною Соколовою.

У Валерія Харчишина та його дружини Юлії - троє синів. Старший син зараз захищає Україну в лавах ЗСУ. Молодші діти живуть разом з мамою. Зізнався, що за всі 7 місяців війни у нього було два важких моменти. Перший - коли він знову почав співати після перерви, а другий ‒ через розлуку з дітьми.

Крім того, Харчишин прокоментував чутки про те, що у нього роман з журналісткою Яніною Соколовою.

"Треба сказати, що ми дійсно друзі. У нас були різні моменти в житті, коли ми трохи лаялися, але ми дійсно друзі. Говорити про відносини я поки не збираюся. Я не можу залучати іншу сторону. Це може бути хто завгодно, але я не можу залучати без їхньої згоди. Я не можу говорити про Юлю без її згоди", ‒ відповів музикант.

Нагадаємо, раніше радянська і латвійська співачка Лайма Вайкуле голосно і з гордістю заявила про свою антивоєнну позицію-вона вийшла на сцену, високо піднявши прапор України.

Свою позицію також висловила російська і радянська актриса, зірка службового роману, Світлана Немоляєва-вона засудила колегу, Лію Ахіджакову, за антивоєнні переконання.

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