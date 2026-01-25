Галкін жорстко пройшовся по РФ: захищав українців

Максим Галкін звернувся до світу з важливим посланням про те, що Україна замерзає.

Максим Галкін знову підтримав українців / Колаж Главред, фото Instagram/maxgalkinru

Російський гуморист Максим Галкін, який активно підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення терористичної РФ, написав великий пост, де просто розніс Росію за те, що та влаштувала геноцид українському народу холодом.

На своїй сторінці в Instagram комік написав пост російською та англійською мовами. Свій пост він проілюстрував фото, яке облетіло буквально всі соціальні мережі. Обмерзлий під'їзд у Києві, столиці України. Він також показав понівечені Росією машини і те, як працюють рятувальники.

Максим Галкін підтримує Україну / Скріншот Instagram/maxgalkinru

"Україна замерзає. Після останніх російських обстрілів енергосистема паралізована, особливо в Києві, люди мерзнуть в будинках, тисячі будинків без світла і тепла. Не всі до кінця розуміють масштаб техногенної та гуманітарної катастрофи", - пише артист.

За його словами, у нього складається враження, що світ, в якому стрімко ненормальне стало буденним, глухий і сліпий до трагедії, що відбувається зараз. "Українцям зараз не до постів у соцмережах, тому я швидше розмовляю з тими, хто в теплі, - подумайте про тих, хто замерзає в Україні", - додав він.

Де живуть Максим Галкін і Алла Пугачова

Алла Пугачова з чоловіком і дітьми живе на Кіпрі (в Лімасолі) з 2022 року, після переїзду з Ізраїлю, де вони спочатку оселилися. На Кіпрі сім'я придбала нерухомість, включаючи особняк біля моря. Пугачова і Галкін ведуть відносно закритий спосіб життя.

Про особу: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною і дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

