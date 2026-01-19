Рус
"Вова, який у Б-класі": Олена Зеленська дала зворушливий коментар про чоловіка

Анна Підгорна
19 січня 2026, 22:01
87
Перша леді України згадала про своє шкільне кохання.
Олена Зеленська, Володимир Зеленський
Олена Зеленська зараз - перша леді України розповіла про президента / колаж: Главред, фото: instagram.com/zelenskyy_official, instagram.com/olenazelenska_official

Коротко:

  • Володимир і Олена Зеленські в шлюбі більше двадцяти років
  • Дружина президента України згадала, яким він був у школі

Перша леді України Олена Зеленська дала рідкісний коментар про свого чоловіка, президента України Володимира Зеленського. Під час відкриття молодіжного простору в Чернігові вона поспілкувалася з юними українцями, які задали їй питання про її шлюб.

Фрагмент, який потрапив у випуск "Єдиних новин", опублікував один із фан-аккаунтів першої леді в Instgaram. У ньому вона з посмішкою розповідає, що під час знайомства не думала, що цей "Вова з Б-класу" стане її чоловіком і президентом України.

відео дня

"Зрозуміти, що Вова Зеленський, який у Б-класі, стане моїм чоловіком і президентом України? Про це можна було... Ну це якийсь... Ми навіть не думали, що будемо зустрічатися", - зізналася Олена Зеленська.

Олена Зеленська
Олена Зеленська зараз - перша леді України розповіла про президента / фото: instagram.com/first.lady.ze
Олена Зеленська
Олена Зеленська зараз - перша леді України розповіла про президента / фото: instagram.com/first.lady.ze

Повне відео на каналі STARS UA.

Володимир і Олена Зеленські - сімейне життя

Володимир Зеленський та Олена Кияшко познайомилися ще в школі. До весілля у вересні 2003 року пара зустрічалася близько 7 років. Зеленські виховують двох спільних дітей: доньку Олександру (2004) - студентку, і сина Кирила (2013), який зараз навчається в школі.

Володимир і Олена Зеленські
Володимир і Олена Зеленські / фото: instagram.com/zelenskyy_official

Про персону: Олена Зеленська

Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

На Рівненщині від переохолодження загинули двоє людей: деталі трагедії

