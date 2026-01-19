"Вова, який у Б-класі": Олена Зеленська дала зворушливий коментар про чоловіка

Коротко:
- Володимир і Олена Зеленські в шлюбі більше двадцяти років
- Дружина президента України згадала, яким він був у школі
Перша леді України Олена Зеленська дала рідкісний коментар про свого чоловіка, президента України Володимира Зеленського. Під час відкриття молодіжного простору в Чернігові вона поспілкувалася з юними українцями, які задали їй питання про її шлюб.
Фрагмент, який потрапив у випуск "Єдиних новин", опублікував один із фан-аккаунтів першої леді в Instgaram. У ньому вона з посмішкою розповідає, що під час знайомства не думала, що цей "Вова з Б-класу" стане її чоловіком і президентом України.
"Зрозуміти, що Вова Зеленський, який у Б-класі, стане моїм чоловіком і президентом України? Про це можна було... Ну це якийсь... Ми навіть не думали, що будемо зустрічатися", - зізналася Олена Зеленська.
Повне відео на каналі STARS UA.
Володимир і Олена Зеленські - сімейне життя
Володимир Зеленський та Олена Кияшко познайомилися ще в школі. До весілля у вересні 2003 року пара зустрічалася близько 7 років. Зеленські виховують двох спільних дітей: доньку Олександру (2004) - студентку, і сина Кирила (2013), який зараз навчається в школі.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що популярна українська співачка і учасниця Дитячого Євробачення-2015 Анна Трінчер зробила операцію, після якої у неї була непроста реабілітація.
Також онук-втікач Софії Ротару Анатолій Євдокименко (SHMN) зробив заяву про музичну кар'єру і назвав музиканта, який допоміг у її розвитку.
Читайте також:
- "Сором": Олену Тополю шантажують через провокаційне відео нібито з коханцем
- Новий небезпечний конкурент України: прогноз букмекерів на Євробачення-2026
- "Внутрішній хаос": Віра Брежнєва опинилася в Києві і зізналася в проблемах
Про персону: Олена Зеленська
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред