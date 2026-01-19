"Внутрішній хаос": Віра Брежнєва опинилася в Києві та зізналася в проблемах

Брежнєва розкрила мету свого візиту.

Віра Брежнєва де зараз - чим займається співачка / колаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Коротко:

Віра Брежнєва приїхала до Києва

Співачка поділилася особистим

Українська співачка Віра Брежнєва будувала кар'єру в країні-окупанті, але після початку повномасштабної війни розірвала зв'язки з агресором. Тепер своїми локаціями артистка називає Україну, Францію та Середній Схід.

Попри сувору зиму і складну енергетичну ситуацію Брежнєва в ці дні повернулася до Києва. Там вона працює над створенням нової музики, про що співачка повідомила у своєму блозі в Insatgram. Крім того, вона поділилася подробицями непростого періоду, який їй доводиться переживати останнім часом.

"Останні чотири роки були для мене сповнені особистих і творчих криз. Від заперечення до глибокого прийняття. ... Коли внутрішній хаос закінчився і настала тиша, першим ділом з'явилася музика", - написала Віра Брежнєва і зазначила, що творчість стала для неї зціленням. Вона також опублікувала серію фото зі звукозаписної студії.

Віра Брежнєва де зараз - чим займається співачка / фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва де зараз - чим займається співачка / фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва де зараз - чим займається співачка / фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва - українська співачка, акторка і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-гурту ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію та обірвала зв'язки з країною-окупантом.

