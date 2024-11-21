Онука Софії Ротару приголомшила шанувальників новим знімком - деталі

Соня Євдокименко не перестає дивувати своєю красою.

https://glavred.net/starnews/vnuchka-sofii-rotaru-oshelomila-poklonnikov-novym-snimkom-detali-10616252.html Посилання скопійоване

Соня Євдокименко показала підтягнуту фігуру / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Коротко:

Соня Євдокименко вийшла на зв'язок із шанувальниками

Модель засвітилася в спортивному залі

Онука української легендарної співачки Софії Ротару, яка тривалий час жила і працювала в країні-окупанті РФ, але 2022 року все ж таки підтримала Україну, модель і блогерка Соня Євдокименко потішила прихильників новою фотографією.

На своїй сторінці в Instagram модель опублікувала нове фото, на якому позувала в спортивному залі.

відео дня

Соня зробила селфі в дзеркалі, блогерка постала в білих кросівках, лосинах і кроп-топі з відкритими плечима.

"Доброго ранку", - написала Євдокименко.

Соня Євдокименко - нове фото / фото: скрін instagram.com, Соня Євдокименко

Останні новини шоу-бізнесу

Як повідомляв Главред, Ігор Ніколаєв знову не з'явився з дружиною на публіці. Шанувальники запідозрили, що мовчун не підтримує акторську кар'єру Юлії Проскурякової, тому проігнорував захід.

А також Олена Зеленська зізналася, що її батьки були проти того, щоб вона ставала сценаристкою гумористичного проєкту. Усе через те, що перша леді має вищу освіту і могла займатися чимось іншим.

Вас може зацікавити:

Хто така Софія Ротару? Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред