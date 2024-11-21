Онука Софії Ротару приголомшила шанувальників новим знімком - деталі

Коротко:
- Соня Євдокименко вийшла на зв'язок із шанувальниками
- Модель засвітилася в спортивному залі
Онука української легендарної співачки Софії Ротару, яка тривалий час жила і працювала в країні-окупанті РФ, але 2022 року все ж таки підтримала Україну, модель і блогерка Соня Євдокименко потішила прихильників новою фотографією.
На своїй сторінці в Instagram модель опублікувала нове фото, на якому позувала в спортивному залі.
Соня зробила селфі в дзеркалі, блогерка постала в білих кросівках, лосинах і кроп-топі з відкритими плечима.
"Доброго ранку", - написала Євдокименко.
Останні новини шоу-бізнесу
Як повідомляв Главред, Ігор Ніколаєв знову не з'явився з дружиною на публіці. Шанувальники запідозрили, що мовчун не підтримує акторську кар'єру Юлії Проскурякової, тому проігнорував захід.
А також Олена Зеленська зізналася, що її батьки були проти того, щоб вона ставала сценаристкою гумористичного проєкту. Усе через те, що перша леді має вищу освіту і могла займатися чимось іншим.
Вас може зацікавити:
- Як зараз виглядає і як склалося життя у Пайпер із серіалу "Всі жінки - відьми"
- "Примусово": зрадницю Лоліту доставлять до суду у справі вбивства
- "Померла, так померла": син Світличної приголомшив висловлюванням про смерть матері
Хто така Софія Ротару?
Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред