Олена Зеленська зізналася, що батьки були проти її вибору - деталі

Олена Зеленська поділилася, чому переживали її батьки.

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Олена Зеленська розповіла про переживання її батьків / колаж: Главред, фото: t.me, Олена Зеленська

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Батьки Олени Зеленської були проти її вибору професії

Перша леді досі пишається успіхами Студії "Квартал 95"

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як колись її батьки були проти того, щоб вона ставала сценаристкою проєкту Студія "Квартал 95".

На своїй сторінці в соцмережах Зеленська публікувала відео, в якому зізналася, що батьки були налякані її вибором.

відео дня

"Це було всупереч бажанню наших батьків і оточуючих, тому що не можна було в той момент це назвати взагалі професією. Були протести в моїх батьків, їм було дуже страшно на нас обох дивитися з моїм майбутнім чоловіком, що ми обидва обрали цю професію", - зазначила перша леді.

Також вона пояснила, що батьки переживали, адже вона, маючи вищу освіту, писала сценарії гумористичних програм.

"Зараз, згадуючи, який шлях ми пройшли суто інтуїтивно, ми розуміємо, що це була така велика школа життя. Ми створили те, чого не було. Створили з нуля. І це склалося у великий бізнес, потужний. Привабливий і зараз. Це приваблює мене і зараз - сама ця думка, що ми змогли", - підсумувала Олена Зеленська.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

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Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

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Хто така Олена Зеленська? Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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