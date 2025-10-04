Рус
Американського репера P.Diddy засудили і дали тюремний термін

Олена Кюпелі
4 жовтня 2025, 10:56
29
Дідді вибачився перед своєю колишньою дівчиною Кессі Вентурою за напад на неї.
P.Diddy зважував жінок перед своїми вечірками
P.Diddy зважував жінок перед своїми вечірками / Колаж Главред, фото Facebook/Diddy

Коротко:

  • За що засудили Шона Комбса
  • Скільки йому сидіти у в'язниці

Суд засудив Шона "Дідді" Комбса до більш ніж чотирьох років позбавлення волі за звинуваченнями, пов'язаними з проституцією.

Як пише Бі-Бі-Сі, його визнали винним у перельоті літаком через усю територію США для сексуальних контактів із так званими "фріками", включно з жінками і чоловіками, які працюють у секс-індустрії.

відео дня

Окружний суддя США Арун Субраманян заявив, що суд не має у своєму розпорядженні "величезної" кількості доказів проти Комбса, і для винесення вироку йому не потрібне додаткове покарання.

Дідді.
Diddy збирається подати апеляцію / Скриншот відео з youtube.com

Суддя Субраманян засудив його до 50 місяців позбавлення волі на слуханнях у федеральному суді Мангеттена. Комбс не визнав себе винним і, як очікується, подасть апеляцію. Адвокати музичного магната визнали, що його клієнт фізично ґвалтував своїх подруг, але заявили, що вони добровільно брали участь у сексуальних діях.

Напередодні винесення вироку Комбс просив суд про вжиття заходів щодо своєї колишньої дівчини Кессі Вентури. У чотиристорінковому листі, який він написав окружному судді південного Нью-Йорка Аруну Субраманьяну, Комбс заявив, що бере на себе повну відповідальність за свої минулі помилки. "Я беру на себе повну відповідальність за свої минулі помилки. Це були найважчі два роки мого життя, і я не можу нікого звинувачувати в моїй нинішній ситуації, крім себе самого", - написав він у листі.

Дідді вибачився перед своєю колишньою дівчиною Кессі Вентурою за напад на неї і жінку, яка давала свідчення під ім'ям "Джейн" під час суду, за заподіяння їй болю.

"Я буквально божеволію. Я почуваюся винним, б'ючи жінку, яку, як він говорив, люблю", - написав він. "Я завжди шкодую про це. Моє домашнє насильство завжди буде важким тягарем, який я буду нести вічно".

Дідді пояснив, що його злочини "кореняться в егоїзмі", і він "загруз у наркотиках і надмірностях".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що стало відомо про те, що проти американського актора і репера Шона "Дідді" Комбса (P. Diddy) висунуто нові серйозні звинувачення.

Стали відомі моторошні нові подробиці про сексуальні сеанси, які влаштовував репер Шон Комбс. Зокрема, свідчення давав працівник з ескорту Деніел Філіп.

Крім того, P. Diddy нібито використовував ваги, щоб переконатися, що жінки, запрошені на його скандальні вечірки "Freak Off", не важать більше 63 кілограмів.

Скандал із P.Diddy - що трапилося

54-річний Шон Комбс був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченнями в секс-трафіку, транспортуванні людей для заняття проституцією та участі в рекеті. Ці звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності і пов'язані з організацією так званих freak off вечірок - елітних сексуальних заходів, які, як стверджує влада, були організовані для експлуатації жінок.

Комбс також відомий як Puff Daddy, P.Diddy і Diddy. Він продюсував репера Notorious B.I.G., а його дебютний альбом No Way Out продали тиражем понад 7 мільйонів копій. P.Diddy також прославився як тричі лауреат премії "Греммі" і співпрацював з такими зірками, як Мерайя Кері, Мері Джей Блайдж і Ашер. Крім музики, він створював проєкти у сфері моди, телебачення та алкогольного бізнесу. Однак на тлі цих досягнень його ім'я тепер пов'язують зі звинуваченнями в злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків.

