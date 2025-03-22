У РФ померла популярна зірка радянського кіно

Малахов повідомив про смерть російської актриси Лариси Голубкіної.

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Лариса Голубкіна померла / Колаж Главред, скріншот

Коротко:

Від чого померла Лариса Голубкіна

Чим вона прославилася

22 березня стало відомо про те, що померла 85-річна зірка радянського кіно і вдова популярного російського актора Андрія Миронова - Лариса Голубкіна.

Як пишуть російські пропагандисти, останніми роками акторка тяжко хворіла: у жовтні 2024-го лікарі діагностували в неї злоякісне захворювання системи крові та присвоїли паліативний статус.

Ларисі Голубкіній було 85 років / Фото Стархіт

Через важку недугу артистка не могла ходити, тому пересувалася в інвалідному кріслі. У неї також були порушені слух і зір. Вона перебувала під постійним наглядом доглядальниці.

На рахунку Голубкіної 38 робіт у кіно. Вона дебютувала у фільмі Ельдара Рязанова "Гусарська балада" (1962 рік). Роль Шурочки Азарової зробила її відомою.

Гусарська Балада / Фото Стархіт

Про смерть актриси повідомив російський телеведучий Андрій Малахов. "Півгодини тому прийшла новина про те, що пішла з життя моя подруга, зірка "Гусарської балади", чудова актриса Лариса Голубкіна..." - написав Андрій Малахов.

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Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.

Раніше стало відомо про те, що легендарну голлівудську зірку Джина Гекмена і його дружину Бетсі Аракаву було знайдено мертвими у своєму будинку в Санта-Фе. Пара, яка була одружена з 1991 року, була знайдена разом зі своїм собакою в середу вранці. Місцеві ЗМІ повідомили, що не підозрюють жодного злочину.

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