У РФ померла популярна зірка радянського кіно

Коротко:
- Від чого померла Лариса Голубкіна
- Чим вона прославилася
22 березня стало відомо про те, що померла 85-річна зірка радянського кіно і вдова популярного російського актора Андрія Миронова - Лариса Голубкіна.
Як пишуть російські пропагандисти, останніми роками акторка тяжко хворіла: у жовтні 2024-го лікарі діагностували в неї злоякісне захворювання системи крові та присвоїли паліативний статус.
Через важку недугу артистка не могла ходити, тому пересувалася в інвалідному кріслі. У неї також були порушені слух і зір. Вона перебувала під постійним наглядом доглядальниці.
На рахунку Голубкіної 38 робіт у кіно. Вона дебютувала у фільмі Ельдара Рязанова "Гусарська балада" (1962 рік). Роль Шурочки Азарової зробила її відомою.
Про смерть актриси повідомив російський телеведучий Андрій Малахов. "Півгодини тому прийшла новина про те, що пішла з життя моя подруга, зірка "Гусарської балади", чудова актриса Лариса Голубкіна..." - написав Андрій Малахов.
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Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.
Раніше стало відомо про те, що легендарну голлівудську зірку Джина Гекмена і його дружину Бетсі Аракаву було знайдено мертвими у своєму будинку в Санта-Фе. Пара, яка була одружена з 1991 року, була знайдена разом зі своїм собакою в середу вранці. Місцеві ЗМІ повідомили, що не підозрюють жодного злочину.
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