Кіркоров у сльозах: у Росії ховають батька-путініста Бедроса

Коротко:
- Що говорив Кіркоров про смерть батька
- Хто приїхав на похорон Бедроса
Сьогодні, 21 березня в терористичній Росії ховають батька популярного російського співака Філіпа Кіркорова Бедроса. Про його смерть стало відомо 18 березня. Він помер у віці 92 років від ускладнень пневмонії.
Сьогодні багато російських артистів прибули на відспівування пенсіонера, який люто ненавидів Україну.
Сам Філіп Кіркоров прибув на похорон із дітьми - Аллою-Вікторією та Мартіном. Співак не раз розповідав, що, коли не стало його матері, його не було в цей час поруч із нею - артист виступав на концерті. І зараз історія повторилася знову.
"Це вибило мене з ладу, але show must go on, як то кажуть, я професіонал. Це мене переслідує по життю, адже коли мама померла, ми поховали, і цього ж дня я полетів до Ізраїлю, тому що там був концерт у Єрусалимі - дуже символічне місце. Уже й "Зайку" співав, радував народ... А потім мене накрило. Така доля артиста, все це ми залишаємо за межами сцени, працюємо, бо народ не повинен ні про що не підозрювати. Так і цього разу", - виправдовує путініст.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.
Раніше також стало відомо про те, що путініст Бедрос Кіркоров виправдовував вбивства мирного народу і називав Росію "Божою державою".
Вас також може зацікавити:
- Який батько, такий і син: Бедрос Кіркоров називає Україну республікою
- Стан важкий: путініст Бедрос Кіркоров у реанімації
- "Українці нехай заткнуть свої роти": що говорив Бедрос Кіркоров про напад РФ
Хто такий Бедрос Кіркоров?
Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.
Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред