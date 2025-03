Кіркоров у сльозах: у Росії ховають батька-путініста Бедроса

У терористичній Росії прощаються з путіністом і українофобом Бедросом Кіркоровим.

https://glavred.net/starnews/kirkorov-rydaet-v-rossii-horonyat-otca-putinista-bedrosa-10649141.html Посилання скопійоване

Кіркоров на похоронах батька / Фото Вікіпедія, Стархіт

Коротко:

Що говорив Кіркоров про смерть батька

Хто приїхав на похорон Бедроса

Сьогодні, 21 березня в терористичній Росії ховають батька популярного російського співака Філіпа Кіркорова Бедроса. Про його смерть стало відомо 18 березня. Він помер у віці 92 років від ускладнень пневмонії.

Сьогодні багато російських артистів прибули на відспівування пенсіонера, який люто ненавидів Україну.

відео дня

Кіркоров із дітьми на похороні батька / Фото Стархіт

Сам Філіп Кіркоров прибув на похорон із дітьми - Аллою-Вікторією та Мартіном. Співак не раз розповідав, що, коли не стало його матері, його не було в цей час поруч із нею - артист виступав на концерті. І зараз історія повторилася знову.

Кіркоров із дітьми на похороні батька / Фото Стархіт

"Це вибило мене з ладу, але show must go on, як то кажуть, я професіонал. Це мене переслідує по життю, адже коли мама померла, ми поховали, і цього ж дня я полетів до Ізраїлю, тому що там був концерт у Єрусалимі - дуже символічне місце. Уже й "Зайку" співав, радував народ... А потім мене накрило. Така доля артиста, все це ми залишаємо за межами сцени, працюємо, бо народ не повинен ні про що не підозрювати. Так і цього разу", - виправдовує путініст.

Путініст Кіркоров ховає батька / Фото Стархіт

Путініст Кіркоров ховає батька / Фото Стархіт

Путініст Кіркоров ховає батька / Фото Стархіт

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.

Раніше також стало відомо про те, що путініст Бедрос Кіркоров виправдовував вбивства мирного народу і називав Росію "Божою державою".

Вас також може зацікавити:

Хто такий Бедрос Кіркоров? Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.

Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред