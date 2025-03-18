Бедрос Кіркоров помер через перенесений раніше ковід.

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Філіп Кіркоров, Бедрос Кіркоров / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, instagram.com/bedroskirkorov

Коротко:

Від чого помер Бедрос Кіркоров

Де помер Бедрос Кіркоров

18 березня стало відомо про смерть батька путініста і російського співака Філіпа Кіркорова - Бедроса.

Про це сам путініст повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Пізніше стала відома причина смерті Кіркорова, який любив Сталіна і Путіна, а також підтримував напад терористичної Росії на Україну.

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Виявилося, що Бедрос Кіркоров помер через зупинку серця. Про це повідомила пропагандистському РІА Новости представниця Кіркорова-молодшого Катерина Успенська.

"Зупинилося серце", - сказала співрозмовниця агентства, відповідаючи на запитання про причину смерті артиста.

Ще влітку українофоб Кіркоров звернувся по допомогу - сказав лікарям, що у нього болить серце. Медики приїхали до нього додому і госпіталізували. У лікарні Бедроса обстежили і вирішили провести операцію для перевірки кардіостимулятора. Його старенькому співаку встановили торік, коли діагностували в нього ішемічну хворобу серця та стенокардію напруги.

На початку цього року пропагандистські телеграм-канали повідомляли про те, що Бедрос Кіркоров скаржився на сильну задишку. Лікарі поставили йому "двосторонню пневмонію" і відкачали близько літра води з легень.

20 грудня 92-річний батько російського поп-короля потрапив до лікарні у важкому стані. Він скаржився на сильну задишку. Лікарі поставили йому "двосторонню пневмонію" і відкачали близько літра води з легень.

Як стало відомо пізніше, артист помер у себе вдома.

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Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.

Раніше також стало відомо про те, що путініст Бедрос Кіркоров виправдовував вбивства мирного народу і називав Росію "Божою державою".

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Хто такий Бедрос Кіркоров? Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.

Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.

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