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"У світі утворилася велика діра": помер "батько Твін Пікса" Девід Лінч

Анна Підгорна
16 січня 2025, 21:03
177
Лінч став легендою кіно ще за життя.
Девід Лінч помер
Помер Девід Лінч - чим хворів Девід Лінч перед смертю / колаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Сім'я повідомила про смерть Девіда Лінча
  • За п'ять місяців до свого відходу режисер розповів про хворобу, яка пожирала його легені

Сьогодні у віці 78 років помер Девід Лінч - режисер, який докорінно змінив світовий кінематограф, і назавжди вписав своє ім'я в його історію характерною темною, іронічною, ілюзорною манерою.

Про смерть кінолегенди у Facebook повідомила його рідні: "З глибоким сумом ми, його сім'я, повідомляємо про смерть людини і художника Девіда Лінча. Ми будемо вдячні за можливість побути наодинці з собою в цей час. У світі утворилася велика діра, коли він пішов. Але, як він казав, "слідкуйте за пончиком, а не за діркою". Сьогодні прекрасний день із золотим сонцем і блакитним небом".

відео дня

Причина смерті Лінча не уточнюється, проте в серпні 2024 року сам режисер зізнався, що прикутий до свого будинку: йому діагностували емфізему легень внаслідок багаторічного паління. Навіть від коротких відстаней у нього починалася страшна задишка, а найменша застуда могла стати для нього смертельним вироком.

Девід Лінч - кінолегенда, чий талант подарував світові "Твін Пікс", "Синій оксамит", "Малхолланд Драйв" тощо. Загалом на його рахунку 12 повнометражних фільмів, майже два десятки короткометражних робіт, мультфільми, серіали та відеокліпи. Крім кінематографа Лінч пристрасно захоплювався музикою, живописом і фотографією.

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Також напередодні Нового року-2025 помер 39-й президент США Джиммі Картер - йому було сто років, і його вважали найстарішим із президентів. В останні роки він страждав від онкології.

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Хто такий Девід Лінч?

Девід Лінч - американський режисер, лауреат премії "Оскар" за видатні заслуги в кінематографі (2019), а також "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю, п'яти премій "Сезар" і почесного "Золотого лева" Венеціанського кінофестивалю. Для його стилю творчості характерні нетривіальні, нелінійні сюжети з елементами сюрреалізму та символізму. Найвідоміші роботи: "Голова-гумка", "Синій оксамит", "Загублене шосе", "Внутрішня імперія", "Малголленд Драйв" та серіал "Твін Пікс".

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