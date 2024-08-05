"Тато" серіалу "Твін Пікс" невиліковно хворий - Девід Лінч не може вийти з дому

Два кроки, і організм починає божеволіти - ось незавидна доля режисера Лінча.

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Девід Лінч хвороба - чому Лінч не може вийти на вулицю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На 78-му році життя американський режисер Девід Лінч отримав від свого організму вельми однозначне послання - час зупинитися і подбати про власне здоров'я. Яке, до речі, стало дуже крихким.

Як повідомляє видання Independent, у своєму недавньому інтерв'ю в Sight & Sound кінематографіст повідомив, що йому діагностували емфізему легенів. Хвороба, цілком ймовірно, стала результатом багаторічного куріння Лінча.

"У мене емфізема від тривалого куріння, і тому я виявився прикутим до дому, подобається мені це чи ні. Для мене вкрай погано захворіти, навіть застудою. Я можу пройти лише невелику відстань, перш ніж почну задихатися через брак кисню", - зізнався режисер.

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Девід Лінч поки що не вирішив, яка доля спіткає його проєкти, робота над якими вже розпочалася. Ймовірно, він працюватиме над ними віддалено, але, за його словами, йому це не дуже до душі. Утім, кінематографіст не втрачає віру. "Ми не знаємо, що принесе нам майбутнє, тому не втрачаємо надії", - зазначає він.

Хто такий Девід Лінч? Девід Лінч - американський режисер, лауреат премії "Оскар" за видатні заслуги в кінематографі (2019), а також "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю, п'яти премій "Сезар" і почесного "Золотого лева" Венеціанського кінофестивалю. Для його стилю творчості характерні нетривіальні, нелінійні сюжети з елементами сюрреалізму та символізму. Найвідоміші роботи: "Голова-гумка", "Синій оксамит", "Загублене шосе", "Внутрішня імперія", "Малголленд Драйв" та серіал "Твін Пікс".

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