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Померла актриса фільму "Москва сльозам не вірить"

Олена Кюпелі
1 січня 2025, 13:53
306
31 грудня 2024 року на 91-му році після тривалої хвороби пішла з життя заслужена артистка Росії Інна Миколаївна Виходцева.
Померла актриса фільму
Померла актриса фільму "Москва сльозам не вірить" / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

  • Від чого померла актриса Виходцева
  • Коли це сталося

31 грудня, промо в новорічну ніч, померла російська актриса Інна Виходцева, на рахунку якої понад 160 робіт у кіно.

Як пише російське пропагандистське видання Стархіт, актриса померла на 91 році життя і довго хворіла.

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"31 грудня 2024 року на 91-му році після тривалої хвороби пішла з життя заслужена артистка Росії Інна Миколаївна Виходцева... Інна Миколаївна - людина з нелегкою долею, але, незважаючи ні на що, залишалася напрочуд доброю, чуйною людиною, завжди готовою прийти на допомогу своїм колегам, поділитися своїм досвідом і талантом із молодими акторами, за що її поважали й любили колеги й глядачі", - йшлося в повідомленні спілки кінематографістів.

Відомо, що два роки тому актриса вже мало не померла трагічно. Тоді її вдалося врятувати. Останнім часом вона проживала в Будинку ветеранів сцени імені Яблочкіної.

На рахунку Інни Виходцевої такі проекти, як "Москва сльозам не вірить", "Земський лікар. Любов всупереч", "Каменська", "Конвалія срібляста", "Повернення Мухтара" та багато інших.

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Нагадаємо, акторка Олівія Гассі, яка домоглася міжнародної популярності в підлітковому віці завдяки своїй ролі в гучній екранізації "Ромео і Джульєтти" 1968 року, померла у віці 73 років.

Раніше Главред розповідав, що в країні-окупанті помер автор хіта "Ягода малина" - співак В'ячеслав Добринін. Смерть артиста підтвердила його дружина. Йому було 78 років.

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