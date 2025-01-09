Пожежа в Лос-Анджелесі: горить будинок, у якому помер Меттью Перрі

Вогонь знищує пам'ять про останні земні години Чендлера Бінга.

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Пожежа в Лос-Анджелесі руйнує будинок покійного Меттью Перрі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Елітні квартали Лос-Анджелеса знищує пожежа

У вогні опинилося житло Меттью Перрі, де актора було виявлено мертвим у жовтні 2023 року

Уже другу добу Лос-Анджелес охоплений моторошною пожежею - полум'я стрімко поширюється містом, робота рятувальників ускладнюється сильним вітром. Понад тисячу будівель уже знищено, сильно постраждав район Пасифік Палісейдс, де живе багато голлівудських знаменитостей - без будинків залишилися Періс Гілтон, Джеймі Лі Кертіс, Джеймс Вудс тощо.

Realtor.com повідомляє, що вогнем уже охоплено віллу, в якій у жовтні 2023 року помер канадо-американський актор Меттью Перрі. У жовтні 2024 року будинок, який уже став частиною історії Голлівуду, придбала рієлторка Аніта Верма-Лалліан.

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Про те, що горить вілла Перрі, пресі повідомили колишні сусіди актора. Вони ж поділилися знімками будинку у вогні.

Аніта Верма-Лалліан розповіла, що вона сама та її близькі зараз перебувають у безпеці, проте долю житла, яке вона придбала за 8.6 мільйонів доларів коментувати не стала.

New post on https://t.co/Xl1Vsv8hRy: EXCLUSIVE: House Where Matthew Perry Died Is Engulfed in Deadly Pacific Palisades Fire-Months After It Was Bought for $8.6 Million https://t.co/pn9O31mFUspic.twitter.com/Xe76sj1zyB - Eric Young with Call It Closed (@EricwithCIC) 8 січня 2025 року

Тіло Меттью Перрі виявили 28 жовтня 2023 року в джакузі його власного будинку. Смерть спровокувало передозування лікарськими препаратами.

За п'ять днів до смерті актор у своєму блозі в Instagram опублікував власне фото в цьому самому джакузі. Перрі на самоті насолоджувався видом на Голлівудські пагорби. "Отже, тепла вода, що вирує навколо, викликає у вас приємні відчуття? Я Меттмен", - підписав свій останній пост він.

Останній пост Меттью Перрі в Instagram - фото з будинку в Лос-Анджелесі, який зараз охоплений пожежею / instagram.com/mattyperry4

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Хто такий Меттью Перрі? Меттью Перрі - американо-канадський актор. Найбільш відомий роллю Чендлера Бінга в популярному комедійному серіалі "Друзі". За рік до смерті випустив автобіографію під назвою "Друзі, кохані та одна велика жахлива річ", яка моментально стала бестселером. Помер 28 жовтня 2023 року. Тіло актора було виявлено в джакузі його власного будинку. Причиною смерті Перрі назвали утоплення внаслідок ішемічної хвороби серця і гострого впливу кетаміну. З кінця дев'яностих страждав від алкогольної та наркотичної залежності.

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