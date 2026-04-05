"У це важко повірити": раптово помер соліст Національної опери України

Коротко:
- Помер Петро Приймак - відомий оперний співак
- Про його смерть висловився художній керівник Національної опери
Український оперний співак, Заслужений артист України та соліст Національної опери України Петро Приймак помер у віці 57 років. Смерть настала вранці 5 квітня, у Вербну неділю.
Про смерть виконавця повідомив художній керівник Опери Анатолій Солов'яненко. Він зазначив, що відхід Петра став для його колег трагічною несподіванкою.
"Ранок Вербної Неділі приніс нам сумну звістку - відійшов у Вічність провідний соліст театру, заслужений артист України Петро Приймак. У це важко повірити, це важко прийняти, адже лише позавчора він співав в опері "Кармен" - як виявилось в останнє... Світла тобі Пам’ять, дорогий Друже...", — написав Солов'яненко в соціальних мережах.
Причина смерті Петра Приймака не розголошується. Два з половиною роки тому, у жовтні 2023 року, співак втратив брата Павла, який також солірував у Національній опері.
