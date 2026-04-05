"У це важко повірити": раптово помер соліст Національної опери України

Ще кілька днів тому Петро Приймак зачаровував глядачів своїм голосом.

Петро Приймак помер — що відомо про смерть оперного співака

Помер Петро Приймак - відомий оперний співак

Про його смерть висловився художній керівник Національної опери

Український оперний співак, Заслужений артист України та соліст Національної опери України Петро Приймак помер у віці 57 років. Смерть настала вранці 5 квітня, у Вербну неділю.

Про смерть виконавця повідомив художній керівник Опери Анатолій Солов'яненко. Він зазначив, що відхід Петра став для його колег трагічною несподіванкою.

"Ранок Вербної Неділі приніс нам сумну звістку - відійшов у Вічність провідний соліст театру, заслужений артист України Петро Приймак. У це важко повірити, це важко прийняти, адже лише позавчора він співав в опері "Кармен" - як виявилось в останнє... Світла тобі Пам’ять, дорогий Друже...", — написав Солов'яненко в соціальних мережах.

Причина смерті Петра Приймака не розголошується. Два з половиною роки тому, у жовтні 2023 року, співак втратив брата Павла, який також солірував у Національній опері.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

