У віці 42 років помер комік і зірка американських серіалів

Олена Кюпелі
31 березня 2026, 19:23
У артиста була дуже рідкісна форма раку, через яку він осліп.
Від агресивного раку помер американський актор
Американський актор помер від агресивного раку

Популярний у США актор і комік, відомий за роллю в серіалі "Блакитна кров" Алекс Дуонг, помер у суботу, згідно з повідомленням на сторінці GoFundMe, створеній минулого року для підтримки його та його родини під час лікування раку.

Як пише Nbcnews, на момент смерті йому було 42 роки.

"З глибоким сумом повідомляємо, що наш дорогий Алекс мирно помер сьогодні вранці в оточенні коханих і близьких друзів. Він почувався комфортно і, на щастя, не відчував болю", — написала Хіларі Стіл, яка створила сторінку для збору коштів.

Згідно з її повідомленням, дружина Дуонга, Крістіна Дуонг, і дочка, Еверест, "змогли відвідати його вчора ввечері, і він був достатньо при тямі, щоб попрощатися зі своєю маленькою донькою, яку він цінував кожну хвилину з самого дня її народження".

Стіл сказала, що родина "зруйнована, але дуже вдячна за підтримку, молитви та щедрість, які ви всі проявили в цей неймовірно важкий час".

Минулого року Дуонгу поставили діагноз "альвеолярна рабдоміосаркома", про що він розповів газеті Los Angeles Times. Діагноз був поставлений після головного болю, що з’явився у нього за очима на початку минулого року, за яким послідувало випинання лівого ока, настільки помітне, що начальник відправив його додому з роботи.

Про особу: Алекс Дуонг

Алекс Дуонг був американським коміком і телеактором. Він найбільш відомий за роллю злочинця і ватажка банди Сонні Ле в американському поліцейському телесеріалі "Блакитна кров".

Дуонг був стендап-коміком, працював вибивайлом у The Comedy Store і виступав у The Laugh Factory. Він був одним із перших учасників Roast Battle у Comedy Store і в підсумку взяв участь у 3-му сезоні "Jeff Ross Presents Roast Battle" на Comedy Central, де змагався з коміком Робіном Траном.

Дуонг знімався як запрошений актор у таких телепрограмах, як "Усі ненавидять Кріса", "Молоді та зухвалі", "90210", "Mad TV", "Долина смерті" та "Декстер", а також грав роль Чингісхана в комедійному телесеріалі на YouTube "Ціна життя".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

